'Dinamo je za Hajduk druga galaksija. Nitko osim Livaje ne bi igrao pod injekcijama i bolovima'

Nogometaši Hajduka pobijedili su na gostovanju u Šibeniku kod istoimenog domaćina sa 3-2 (1-0) i devet kola prije kraja prvenstvene utrke došli na sedam bodova zaostatka za vodećim Dinamom koji je osvojio samo bod u Velikoj Gorici. Najzaslužniji za pobjedu Hajduka na Šubićevcu bio je kapetan Splićana Marko Livaja. On je u 45. minuti postigao vodeći pogodak, da bi se u drugom poluvremenu prometnuo u dvostrukog asistenta. Prvo je na njegovo dodavanje Jan Mlakar zatresao mrežu u 53. minuti, a potom se u 59. minuti u strijelce upisao Rokas Pukštas.

Ivan Dolček je u 64. minuti smanjio zaostatak Šibenčana na 1-3, da bi u 90. minuti Zoran Kvržić pogodio za 2-3 i tako završnicu dvoboja učinio dramatičnijom. No, do velikog preokreta ipak nije došlo.

- Bili smo dobri u početku, imali smo kontrolu, ubrzanje koje smo htjeli, cirkulaciju lopte. Tu su Marko i Yassine bili dobri, meni se to svidjelo. Zabili smo golove, mogli smo i još. Šibenik je bio bezopasan. Zabili smo tri gola i utakmica je morala otići na 0-5. Da smo stali mirno, da nismo bili mekani... Dogodi se da pustimo lagani šut, ali to je nogomet. Bio je veliki preokret, da je bilo 3-3, uzmi konop... Ali meni je na kraju pozitivan osjećaj, lijepo je vidjeti ljude, igrače, oružare, stožer, čistačice..., svi ljudi vjeruju da možemo dobiti. Imamo mi milijun problema, fali nam puno igrača, ali nam ljudi vjeruju. Na to sam posebno ponosan i zato smo danas i dobili. Da je bio preokret, ne bi to bila prava slika odnosa na terenu - rekao je poslije utakmice Ivan Leko.

- Livaja? Najbolji igrač, lider, svi sve znaju. Ali nitko pod takvim bolovima, injekcijama, bez treninga, ne bi igrao! Drugi bi prepustio mjesto suigraču, ali on ima emociju za ljude koji ga toliko vole. Ono što je Benzema Realu to je on nama, ono što je Lewandowski bio Bayernu, on je nama. On osjeća suigrača, navijače, sve ljude... Zato je i igrao.

Hajduk se primaknuo Dinamu na sedam bodova zaostatka, utrka za naslov opet je otvorena, ali Leko spušta loptu na zemlju.

- Dinamo je za nas druga galaksija, pet reprezentativaca, rješavaju utakmice kako hoće. Nama je fokus da dižemo vjeru u sebe, što će biti sa suparnicima, to je njihova stvar.