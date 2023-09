UŽIVO PONIKVE - DINAMO 0-0. Velike prilike za Ponikve. Dinamov golman sjajno brani

U NEDJELJU U 18

Hajduk u prodaju pustio još ulaznica za derbi s Dinamom, očekuje se da će se brzo rasprodati

Sada je Hajduk u prodaju pustio dodatnih 800 ulaznica za ulaz B na zapadnoj tribini poljudskog stadiona. Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se do tada ne prodaju.