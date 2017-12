Deset godina zaredom ispadali na sedmerce i sada je tome kraj

Juraj Fabijanić čekao je 18 godina da se upiše kao voditelj koji je sa svojom momčadi uspio osvojiti najprestižniji malonogometni turnir Kutija šibica. Prije 18 godina počela je njegova avantura s momčadi MNK Cvjetno. On i vratar Goran Škorić bili su zajedno svih ovih godina, a igrači su se mijenjali iz godine u godinu. Do 2010. godine klub je uz MNK Cvjetno imao dodatak Purgeraj, pa Diadora, a pod današnjim imenom igraju od 2010. godine. Najveći uspjeli bili su im plasmani u osminu finala, a onda su 2011. osvojili treće mjesto. Pa dvije godine kasnije četvrto, da bi lani bili drugi i sada prvi.

– Eto, 18 godina smo se borili, trudili da bi došlo do ovoga. Već su me svi počeli zafrkavati da jedini nemam osvojenu Kutiju. Bio sam glavni predmet sprdnje na putovanjima Futsal Dinama. U ovih 18 godina imali smo velik broj pehova mogao bi roman napisati o našim ispadanjima – rekao je Juraj Fabijanić.

Sretni novi parket

Vjerojatno nijedna momčad u povijesti Kutije šibica nije ispadala toliko puta na sedmerce kao MNK Cvjetno poliklinika Milojević. Dakle, prokletstvo sedmeraca počelo je 2007. godine kada su u 3. kolu ispali od Aquavive sa 9:10 nakon dugačkih raspucavanja. U proteklih deset godina deset puta su ispadali na sedmerce. Najbolniji su bili porazi na sedmerce u polufinalu Kutije 2011. od Gospića, u 2. kolu 2012. od Kavomata, u polufinalu 2013. od Mal Gal Građevinarstva te lani u finalu od Pizzerije Stari Zagreb-Borongaj lugovi.

– Valjda je sudbina htjela da svoju prvu Kutiju osvojio na novom parketu dvorane II Sportskog doma. Sudbina je htjela da nam taj novi parket pomogne jer se pri pucanju ključnog sedmeraca Tihomir Novak poskliznuo – istaknuo je Juraj.

Goran Škorić sve je ove godine bio vratar Cvjetnog.

– To je sportaš kakvog svijet nije vidio. On s jednom takvom ozbiljnošću svake godine ulazio u turnir. Na svakoj utakmici daje sve od sve, takav je na treningu. S obzirom na njegove godine on je htio osvojiti Kutiju šibica više od ikoga. On 18 godina pati iz prve linije parketa. Prošle godine, nakon gubitka finala na sedmerce bio je na konopcima. Danima nije spavao. Sad mu se sve vratilo i sretan sam zbog njega. Moram se zahvaliti i Poliklinici Milojević, Oni su nam više prijatelji nego sponzori – raspričao se Fabijanić.

Može te li sljedeće godine i treći put u finale ovog turnira?

Capar dobitna kombinacija

– Naravno da nam je to velika želja. Sad ćemo biti u poziciji da branimo naslov. Znam, da ćemo možda većini biti dosadni kako igramo, ali znam, samo da ćemo an svakoj utakmici dati sve od sebe kao i svih ovih prijašnjih godina – istaknuo je Juraj.

U istom sastavu i sljedeće godine?

– U gotovo istom sastavu. Možda ćemo se pojačati s jednim ili dva igrača – rekao je Juraj.

Ove godine ste doveli Matiju Capara?

– Da, proteklih godina znao nam je zagorčavati život. Onda smo rekli kad već ne možemo protiv njega, onda barem možemo s njim – rekao je Juraj.

Kompletna momčad igra Prvu hrvatsku futsal ligu za momčad Futsal Dinamo koji su jesenski prvaci. Jedino nema Davora Kanjuha koji je ove godine igrao za Tim Kabel. Možda će upravo on biti novo pojačanje...