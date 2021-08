Daniele Santarelli: Nemamo što izgubiti, znamo da je Italija na drugom nivou

Izabranice Danielea Santarellija nakon četiri uzastopne pobjede u skupini C na EuroVolley 2021 spremne su za današnji meč s reprezentacijom Italije, a izbornik ističe kako će se njegove igračice, iako su ostvarile što žele, potruditi igrati bolje nego jučer protiv Mađarske.

- Jako smo sretni nakon jučerašnje pobjede. Nismo igrali našu najbolju igru, ali jako smo sretni jer u četiri susreta izgubili smo samo jedan set te smo iz sva četiri susreta izašli kao pobjednici. Stigli smo dokle smo i priželjkivali. Mi smo realni i svjesni da Italija igra na jednom drugom nivou iznad nas. Današnji dan je za nas prekrasan i možemo proslaviti svoj dosadašnji uspjeh jer nije lako igrati protiv ovih ekipa. Trudit ćemo se igrati još bolje nego jučer protiv Mađarske. Mi nemamo što izgubiti. Naš cilj bio je doći do drugog mjesta u skupini. Do toga cilja došli smo s četiri pobjede. Današnji meč važan nam je ne zbog rezultata već zbog naše budućnosti. Želimo poboljšati našu igru za nadolazeću fazu natjecanja. Kada igramo protiv reprezentacije Italije, znamo da ukoliko želimo biti konkurentni i pobjeđivati takve ekipe, naša igra mora biti još bolja. Danas ćemo to pokušati ostvariti - istaknuo je uoči utakmice izbornik ženske hrvatske odbojkaške reprezentacije.

Vinkovčanka Dinka Kulić, koja igra na poziciji dijagonale i korektora ususret današnjem meču izjavila je da rezultat utakmice ovisi o njoj i njenim suigračicama i o tome kako će se postaviti

- Turnir smo otvorile s četiri uzastopne pobjede. Jako smo zadovoljni da turnir ide u ovakvom smjeru. Mentalno smo jake. Danas dočekujemo Italiju. Ishod ovisi o nama, kako ćemo se postaviti i kako ćemo igrati. Vjerujem da uz našu najbolju igru možemo doći do pozitivnog rezultata. Već smo osigurale grupu u Beogradu. Tamo nas čeka puna beogradska Štark Arena što nas iznimno veseli obzirom da ovdje nismo mogli uživati u kapacitetu dvorane. Nadamo se da ćemo i tamo ostvariti što bolji rezultat - rekla je Kulić.

Kapatanica Samanta Fabris koja igra na poziciji korektora otkrila je atmosferu pred utakmicu.

- Pritisak sigurno nije na nama već na Italiji, koja je nakon ranog ispadanja s Olimpijskih igara stigla u Zadar u grupu koja je jedan nivo ispod njih. Mislim da imaju kvalitetu više. No, mi ćemo dati sve od sebe i sigurna sam da ćemo pružiti dobru igru. Nakon što sam provela sedam godina u Italiji, poznajem već igračice i znam da imaju zaista dobru blok obranu i razigravanje brze igre. No, naš trener Daniele Santarelli isto pokušava uvesti taj način igre. Sigurna sam da će danas biti jedna zanimljiva utakmica - nadovezala se Fabris.

U skupini C Hrvatska iduću utakmicu igra protiv Italije, danas 25. kolovoz u 21 sat.