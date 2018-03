Mladi dinamovac potvrdio: Putovnica se radi, postat ću Hrvat!

Ivajlo Petev nije ga “prepoznao”, ili je mislio da je za mladog Španjolca Danija Olma bolje da se kali u drugoj momčadi Dinama. No, taj nadareni mladi španjolski nogometaš dolaskom Marija Cvitanovića procvao je i ove je sezone, gledajući u kontinuitetu, najbolji igrač Dinama. Dinamo je u međuvremenu malo posrnuo, nanizao tri poraza i Cvitanović je otišao, a Nikola Jurčević došao.

Pozicija Olma ostala je ista, očito će i kod novog stratega Dinama biti u prvom planu. Uostalom, to zaslužuje igrama.

Moji vršnjaci malo igraju

– Osjećam se dobro, došlo je do te promjene trenera. Različiti su, ali ionako ne postoje dva ista trenera, zar ne? Jurčević je dobar, mislim da su kod svih nas igrača dojmovi o njemu jako pozitivni – kazao nam je 19-godišnji Olmo koji je u Dinamo došao prije tri i pol godine, sa 16 godina. I dosad je nastupio u 52 utakmice za prvu momčad plavih.

Španjolac se već u Jurčevićevu debiju našao u drukčijem sustavu, sad je također na krilu, ali u rasporedu 4-4-2.

– Nije mi se puno toga promijenilo, trener mi je dao puno slobode, dopušta mi da idem u sredinu, da ulazim “unutra”, a to sam radio i u prošlom sustavu. No, ovo mi se čini dosta dobro, sad imamo dva klasična napadača, više igrača u završnici. Nisu to velike promjene za nas da bi nam trebalo puno vremena da ih prihvatimo.

Sa dva napadača i dva ofenzivna bočna igrača pa i ulascima bekova mogli biste zabijati više golova.

– Nadam se da hoćemo, a nadam se da ću i ja zabijati, ali važno je da postižemo golove, neću se buniti bude li strijelac netko drugi.

Dinamo je sad u zanimljivom radnom ritmu.

Jučer je pola momčadi, od onih koje Jurčević ima na raspolaganju, bilo u zagrebačkoj Osnovnoj školi Petra Preradovića. Njih četvorica.

– Da, to nas je pola, samo nas je osam sad na treninzima, ostali su u reprezentacijama, neki na terapijama. Čudno je malo, ali je dobro, radimo dosta intenzivno, nešto na snazi, ali važno je da ne izgubimo ritam.

Olmo se nadao da će mu stići poziv za mladu reprezentaciju Španjolske, no ništa od toga.

– Tužan sam malo, mislim da sam napravio dosta dobrih stvari u Dinamu da bih dobio poziv, ali znam da je teško ući u reprezentaciju. Ne mogu ništa drugo napraviti nego i dalje raditi, boriti se da se pokažem u još boljim izdanjima.

Jeste li bili u kontaktu s izbornikom ili s nekim iz španjolskoj saveza?

– Ne, samo sam u kontaktu sa svojim bivšim izbornikom iz U17 reprezentacije. I zanimljivo, nitko iz te moje U17 generacije nije sad u U21 vrsti, svi su godinu ili dvije stariji od nas.

Novi trener Rudeša Aira koji je nedavno došao iz Španjolske komentirao je vaše nepozivanje riječima – teško se u Hrvatskoj izboriti za poziv Španjolske. Ima li uopće u toj mladoj reprezentaciji igrača koji igraju izvan Španjolske?

– Koliko znam, dvojica su, jedan je u Kölnu, a drugi je sad u Middlesbroughu. Da, znam da nije lako u hrvatskoj ligi izboriti se za španjolski dres, HNL je ipak manja i manje poznata liga u Europi. Ali, to ne znači da ću se predati. I dalje mislim da je moja odluka da odem iz Barcelone i dođem u Dinamo bila dobra, znatno sam ovdje napredovao, a moji suigrači iz tadašnje Barce ne igaju nigdje u prvim momčadima, možda jedan u Nizozemskoj koji je ondje otišao iz Manchester Cityja. Ostali, a samo ih je pet ili šest još u Barceloni, u drugoj su momčadi, nemaju baš veliku minutažu, ni približno kakvu ja imam u prvoj momčadi Dinama. I sretan sam, svake sam godine sve bolji, a cilj mi je bio napredovati. Uostalom, odrastam.

Ovdje su vam bili i roditelji, majka isprva stalno, a tata je dolazio kad je mogao.

– E, sad sam sâm, prošli vikend otišao je tata. Snašao sam se i sam, dovoljno dugo sam ovdje i nemam problema. A imam i malo više slobode, ha-ha. Šalim se, naviknuo sam se da su sa mnom pa mi doma sad malo fali društvo, ali zato se družim sa suigračima.

S kime?

– Sa svima, ali najviše sam s Rrahmanijem, Benkovićem, Stojanovićem, Ćorićem.

Na kojem jeziku razgovara to društvo u kojem su Španjolac, Kosovar, Slovenac i dvojica Hrvata?

– Na engleskom i hrvatskom, nekakva je to mješavina. Mislim da meni malo bolje ide engleski od hrvatskog, ali nemam ni s hrvatskim većih problema, tek tu i tamo kad je nešto komplicirano za reći i muči me hrvatska gramatika.

Kad nije dobio poziv Španjolske, ponovno se zavrtjela priča o tome da bi mogao igrati za Hrvatsku. No, jasna je njegova želja – Španjolska. Iako, ako ti pozivi još dugo ne budu dolazili, nije unaprijed rekao ne Hrvatskoj. Uostalom, dobit će hrvatsku putovnicu, a onda još nekoliko godina mora igrati ovdje da bi stekao pravo igranja za našu reprezentaciju.

Ništa nije gotovo

– Dobivanje putovnice je u tijeku, podnijeli smo zahtjev i čekamo, a dalje ćemo vidjeti.

Dotad će se Olmo s plavima boriti za naslov prvaka koji su mnogi prije mjesec dana već upisali, pa se pokazalo da to baš i nije gotovo, da će borbe za naslov još biti.

– Puno smo bolji nego prošle sezone kad smo ostali bez trofeja. Igramo puno bolje, ali se ne zavaravamo iako imamo dobru bodovnu prednost. Vidjeli ste i sami da se u samo par utakmica sve može okrenuti, zato nitko od nas ne misli da smo završili posao u prvenstvu. K tome, imamo i Kup, polufinale s Rijekom, ali o tome ćemo razmišljati nakon što obavimo posao u Zaprešiću, a ondje nikad nije lako, znamo i kakav je obično travnjak – zaključio je Dani Olmo koji je ove sezone upisao 27 utakmica i postigao sedam golova uz šest asistencija. Zato mu je i skočila vrijednost, prije šest mjeseci, po Transfermarktu, vrijedio je 1,5, a sada vrijedi 3,5 milijuna eura. I to je sitnica u odnosu na ono što bi za njega trebalo platiti Dinamu.