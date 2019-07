Dallas Cowboysi četvrtu godinu u nizu su najvrijedniji sportski klub na svijetu

Američki magazin Forbes objavio je listu najvrijednijih sportskih klubova na svijetu i na prvom mjestu nalazi se NFL momčad Dallas Cowboysi čija je vrijednost pet milijardi dolara.

Cowboysi su četvrtu godinu u nizu na prvom mjestu, a u odnosu na 2016. njihova vrijednost je porasla za milijardu dolara.

Na drugoj poziciji je baseball momčad New York Yankees koja je 'teška' 4.6 milijardi dolara, dok je treći španjolski nogometni velikan Real Madrid koji je procijenjen na 4.24 milijarde dolara.

U TOP 5 nalazi i Barcelona koja je 200 milijuna dolara manje vrijedna od kraljevskog kluba, a na petom mjestu je još jedan klub iz New Yorka, Knicksi vrijedni 4 milijarde dolara.

Engleski nogometni velikan Manchester United je pao s drugog na šesto mjesto i sadašnja vrijednost crvenih vragova je 3.8 milijarde dolara. Slijede New England Patriots (NFL - 3.8), Los Angeles Lakers (NBA - 3.7), Golden State Warriors (NBA - 3.5) i New York Giants (NFL - 3.3)...

U TOP 50 dominiraju klubovi iz NFL-a (26), na drugom mjestu su baseball klubovi (9), među 50 najbogatijih je i osam nogometnih klubova, te sedam iz NBA lige.

Trenutačno u svijetu postoje 52 kluba u svim sportovima koji su vrijedni najmanje dvije milijarde dolara, dok je to prije sedam godina bio jedino Manchester United.

Najvrijedniji sportski klubovi na svijetu:

1. Dallas Cowboys (NFL - 5 milijardi dolara)

2. New York Yankees (MLB - 4.6)

3. Real Madrid (nogomet - 4.24)

4. Barcelona (nogomet - 4.02)

5. New York Knicks (NBA - 4)

6. Manchester United (nogomet - 3.81)

7. New England Patriots (NFL - 3.8)

8. Los Angeles Lakers (NBA - 3.7)

9. Golden State Warriors (NBA - 3.5)

10. New York Giants (NFL - 3.3)

10. Los Angeles Dodgers (MLB - 3.3)

12. Boston Red Sox (MLB. 3.2)

12. Los Angeles Rams (NFL - 3.2)

14. Washington Redskins (NFL - 3.1

14. Chicago Cubs (MLB - 3.1)...