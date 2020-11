Dalićev dragulj tvrdi: 'Ne opterećujem se brojem golova'

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir predstavljen je u srijedu u gradu Pamploni kao novi igrač Osasune prilikom čega je rekao kako će dati sve od sebe da pomogne momčadi no da se ne opterećuje brojem golova.

- Dat ću sve od sebe za ekipu i klub, prilagoditi se što je prije moguće. Nastojat ću što prije doći na odgovarajuću fizičku razinu kako bih mogao pružiti najbolje od sebe - izjavio je 29-godišnji napadač na konferenciji za medije.

Budimir je u subotu debitirao za Osasunu postigavši pogodak u porazu 1-3 od Atlético Madrida. Zaigrao je nakon samo jednog odrađenog treninga s momčadi jer je prije toga boravio izoliran u lokalnom hotelu zbog dijagnosticiranog koronavirusa. Zbog toga ranije nije moglo biti organizirano njegovo predstavljanje u prostorijama tog prvoligaškog kluba iz sjeverne pokrajine Navarre.

- Malo sam vremena ovdje, iza mene su tri ili četiri treninga, te subotnja utakmica, no osjećam se kao da sam dugo vremena ovdje. To osjećam u svlačionici, sa suigračima, u klubu...to jako puno govori o grupi ovdje, to je pozitivan znak - napomenuo je Budimir koji je prošle sezone igrao za Mallorcu i sa 13 pogodaka bio njen najbolji strijelac.

- Neću si stavljati taj teret - odgovorio je na pitanje koliko golova očekuje zabiti ove sezone.

- Meni je važan današnji trening, sutrašnji trening, teška utakmica koja nam slijedi u subotu. To su stvari koje me interesiraju. Koliko, kada, kome...to ne ovisi o meni - dodao je.

Budimir je prošle sezone bio najbolji hrvatski strijelac u jednoj sezoni u Primeri u posljednjih 20 godina.

Kaže kako Osasuna igra na način koji mu kao napadaču odgovara, pa se nada novim pogocima u nadolazećim utakmicama.

- Jako mi se sviđa presing kojim Osasuna pritišće protivnike. Pritišće visoko, igrači idu naprijed kako bi protivniku oduzeli loptu i nanijeli mu štetu. Kao napadaču sviđa mi se takva vertikalna igra. Lopta brzo dolazi do špice kako bi se završila akcija i zaprijetilo. Meni je u takvim situacijama lakše jer ne pritišćem sam, nego zajedno s ostalim igračima. To mi više odgovara - rekao je hrvatski golgeter koji nosi crveni dres s bijelim brojem 17 na leđima.

- Sviđa mi se kada iza sebe vidim suigrače kako također pritišću, kada me podržavaju i ohrabruju, kada ne dopuštaju da se opustiš. Osjećam se ugodno u takvim situacijama - dodao je napadač visok 1,90 metara.

Osasuna u subotu gostuje kod Seville, bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića, koja je neočekivano upisala tri poraza zaredom u prvenstvu.

Budimirova prva utakmica u Španjolskoj bila je upravo protiv Osasune, u siječnju 2019. godine, gdje je bio poražen s 2-0. S Mallorcom je tada igrao drugu ligu pa sa svojih šest golova u polusezoni pomogao pri ulasku u Primeru. Nakon toga je potpisao novi ugovor s Mallorcom te zabio trećinu njenih golova prošle sezone u prvoj ligi.

- S obzirom na lanjski broj odigranih utakmica u prvoj ligi i broj zabijenih golova imao je jako puno ponuda pa smo presretni što je došao ovdje. Beskrajno smo mu zahvalni na tome. Njegova sreća će sada biti i naša sreća pa se nadam da će imati dobru sezonu. On se karakteristima savršeno uklapa u ono što smo tražili - rekao je sportski direktor Osasune.

Budimir je prešao u posljednjim trenucima prijelaznog roka 6. listopada jer ga Mallorca, koja je bila ispala iz prve u drugu ligu, nije htjela prodati ranije. On je pak htio otići kako bi nastavio igrati u prvoj ligi. Neposredno prije zatvaranja tržišta Mallorca ga je posudila Osasuni na godinu dana, davši joj mogućnost da ga otkupi na kraju sezone.

Osasuna je priopćila tada kako će "imati dobrovoljnu mogućnost otkupa Budimirovog ugovora za 8 milijuna eura". "U slučaju da ga otkupimo Mallorca će imati pravo na 25 posto iznosa od eventualne buduće prodaje igrača iz našeg kluba", dodala je Osasuna.