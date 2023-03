Čudna presica Guardiole: Ja sam luzer. Julia Roberts mi je uzor, ali ona je posjetila United

RB Leipzig u prvom je susretu osmine finala protiv Manchester Cityja remizirao 1:1, a pogodak za domaćine postigao je Joško Gvardiol. Nadali su se stoga da dobru utakmicu mogu odigrati i na Etihadu, usprkos tome što je domaćin veliki favorit. Međutim, doživjeli su debakl, momčad Pepa Guardiole slavila je s uvjerljivih 7:0 te ih izbacila iz natjecanja. Zvijezda večeri bio je norveški napadač Erling Haaland koji je postigao pet pogodaka.

Time je City izjednačio svoju rekordnu pobjedu u europskim natjecanjima. Prije četiri godine je s identičnih 7:0 pobijedio Schalke. Osebujni trener Građana, koji rijetko razočara izjava na konferenciji za medije, ponovno je imao svoj 'show'. Smatra se gubitnikom, čak i ako osvoji LP. Razlog? Julia Roberts...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ja sam luzer, što god se dogodilo. Reći ću vam tajnu. Ako pobijedimo u ovoj Ligi prvaka, ma i ako uzmemo tri Lige prvaka zaredom, bit ću opet luzer. Imam tri idola u životu, Michaela Jordana, Tigera Woodsa i Juliju Roberts. Julia Roberts je ne tako davno, prije četiri-pet godina, ne dok je Alex Ferguson osvajao titule kao na traci, nego relativno nedavno bila u Manchesteru. Bio je to period kad smo bili bolji od njih. No Julia je posjetila United, a nije došla vidjeti nas. Čak i ako osvojim, čak i ako osvojimo Ligu prvaka, ne možemo to usporediti s time da nas Julia Roberts nije posjetila. Čak i ako pobijedimo, to je neusporedivo s razočaranjem koje sam tad doživio. Morate to znati - rekao je Guardiola u bizarnoj izjavi.

Manchester United na društvenim je mrežama odlučio 'bocnuti' Guardiolu i objaviti fotografije Roberts na Old Traffordu.

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford 😏#MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK — Manchester United (@ManUtd) March 15, 2023

Za goste je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Gvardiol koji kao ni bilo tko drugi u njegovoj momčadi sinoć nije mogao zaustaviti Haalanda i društvo. Dodatan motiv prvom imenu Građana možda je bila i nedavna objava Leipziga na društvenim mrežama. Naime, klub je nakon remija u srazu u Njemačkoj objavio sliku Gvardiola i Haalanda, uz zanimljiv i pomalo provokativan opis.

⭐ One of Europe's best young players. And Erling Haaland. pic.twitter.com/aoci1n0ta1 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 23, 2023

- Jedan od najboljih mladih igrača Europe. I Erling Haaland (kraj njega, op. a.) - napisali su. Pa požalili...