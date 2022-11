Čudesna transformacija: Hajduku je 2005. donio naslov, sad je ponajbolji bodybuilder Izraela!

Sjećate li Tvrtka Kalea (48), nekada sjajnoga prvoligaškog vratara, čuvara Hajdukove mreže u šampionskoj sezoni 2004./2005.?

Kale, koji se danas zove Dreshler Kale, u Izraelu je bio aktivan profesionalac čak do 42. godine, a danas je aktivan i uspješan sportaš u – bodybuildingu! Dapače, Kale je prije nekoliko dana bio trećeplasiran u natjecanju bodybuildera u Izraelu.

Opčinjen Schwarzeneggerom

– Bodybuildingom sam bio zaluđen kao dječak, kada smo svi bili opčinjeni Arnoldom Schwarzeneggerom. Dok sam bio mlad, nisam nikada išao u teretanu jer sam bio iznad ostalih po svojoj atletskoj građi, usto nije bilo ni vremena jer sam stalno bio u profesionalnom pogonu igrajući utakmice i trenirajući. Tako sam bio fokusiran na svoje vratarske treninge, a oni su jedna vrsta teškoga gyma, teškoga rada, jer se non-stop koristi eksplozivna snaga. Stoga mi je bilo besmisleno odlaziti u teretanu, budući da je moja muskulatura već bila u vrhunskom izdanju. Sebi sam tada rekao da ću se jednoga dana, kada prestanem igrati nogomet, posvetiti bodybuildingu – počeo je svoju priču Kale pa nastavio:

– Prestao sam igrati nogomet s 42 godine i tada sam najprije krenuo u powerlifting. U tome sam bio godinu i pol, a potom sam krenuo u crossfit. Njime sam se bavio gotovo dvije godine i trenirao sam s ljudima koji idu na svjetska natjecanja. Oni su me željeli u svojim timovima, no nisam bio zainteresiran jer to zahtijeva puno vremena i odricanja. A ja imam obitelj, troje djece... No u crossfitu i powerliftingu naučio sam kako se pravilno radi u gymu. Da biste razvijali svoj mišić, morate znati kako se pravilno uteg diže, kako se s njime ponašati...

I tada je došao na red – bodybuilding?

– Prije dvije godine učlanio sam se u gym koji mi je bio bliže doma, i da, počeo sam s bodybuildingom, ali bez steroida. To je protivno mojim načelima, ja jednostavno nisam odgojen da varam. Smatram da ljudi koji uzimaju steroide varaju i sami sebe i druge. U tom gymu upoznao sam trenera koji je nekada bio drugi u svijetu u bodybuildingu. Za ovo natjecanje pripremao sam se šest mjeseci. Treći sam u Izraelu, u konkurenciji natjecatelja starih između 30 i 40 godina. Organizatori su najprije bili otvorili kategoriju Master plus, za starije od četrdeset godina. Tu imamo poligraf-testove, da se utvrdi da ne lažemo o uzimanju steroida, a pobjednik još mora na test krvi i test urina. Tako, da i hoćeš, ne možeš prevariti. Jedan je od natjecatelja na poligrafu pao pa smo ostala nas dvojica. Sat vremena prije natjecanja odlučili su ukinuti tu kategoriju i staviti nas u onu u kojoj su ljudi čak 18 godina mlađi od nas. I ja sam u toj najtežoj kategoriji "Arnold Schwarzenegger" bio treći. Drugo mjesto izmaknulo mi je zbog nijansi, zbog sitnih tehničkih detalja u tzv. "posingu".

Koji vam je sljedeći cilj?

– Dok ne uzmem naslov, ne odustajem! Ponovno ću se natjecati u svibnju 2023. godine.

Kale sa suprugom, Izraelkom Ronit, živi u Herzliyi, imaju tri djevojčice, Mayu, Nou i Daniellu. A zašto je odlučio promijeniti ime u Dreshler Kale?

– Uzeo sam prezime po svojoj pokojnoj baki, koja je bila rođena Zagrepčanka. Bila je Židovka i zvala se Ruth Dreshler. Bio sam jako vezan za nju, nažalost preminula je mlada, s 42 godine.

Čime se bavite osim bodybuildingom?

– U izraelskom nogometnom savezu individualno vježbam vratare mlađih dobnih kategorija. To nije puno radno vrijeme, jer se selekcije ne okupljaju svaki dan, pa u međuvremenu tražim posao u klubu, u nekom projektu koji će me privući.

Zagrepčanin ste koji je bio prvak s Hajdukom. Za koji klub navijate?

– Moj pokojni otac Josip bio je golman Dinama, Lokomotive, Zagreba, bio je mladi reprezentativac Jugoslavije. Od svoje 14. godine bio sam odgajan u Dinamu, ali nikad mi nisu dali šansu u prvoj momčadi, iako sam imao kvalitetu. Međutim, u moje vrijeme u Dinamu su bili Dražen Ladić i Tomislav Butina, i tu nisam mogao primirisati, pa i zbog respekta prema tim ljudima. Igrom slučaja završio sam u Hajduku. Tu je ključnu ulogu odigrao Igor Štimac, koji me pozvao u Hajduk kada je Pletikosa otišao u Šahtar.

Ostvario sam što sam želio

Hajduku ste donijeli dva naslova, jedan kao vratar Zadra (2004.), a drugi kao prva jedinica bijelih (2005.)?

– Ja sam najprije Hajduku jedan naslov uzeo braneći za Hrvatski dragovoljac, kada smo ih nekoliko kola prije kraja prvenstva, u proljeće 2002., pobijedili u Sigetu s 1:0. Bio sam igrač utakmice. Tada je prvak postao Zagreb. Dvije godine kasnije bio sam vratar Zadra, kada smo zaustavili Dinamo u Stanovima odigravši 1:1, te je Dinamo ostao bez naslova. I onda sam došao u Hajduk te sam bio prvak 2005. godine. Trener vratara bio je Zoran Varvodić. Ne znam zašto on nije prvi trener vratara u Hajduku jer je sjajan stručnjak, čovjek koji iz svakog golmana zna izvući maksimum.

Je li vam bilo lijepo u Hajduku?

– U Hajduku sam ostvario ono što sam želio – igrao sam za veliki klub – zaključio je Kale.

VIDEO: Bivši igrač Hajduka, bodybuilder Tvrtko Kale se priprema za novo natjecanje