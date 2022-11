Cristiano Ronaldo: Ako mi se to dogodi na SP-u, odmah idem u mirovinu...

Cristiano Ronaldo ovih je dana obznanio vijest koja je odjeknula u svjetskim medijima. Dok u Engleskoj već polako pripremaju ozračje za njegov oproštaj, portugalski je reprezentativac reagirao na svoj način...

- Da, istina je da sam prije par mjeseci dobio ponudu iz Saudijske Arabije prema kojoj bih dobio 350 milijuna eura za samo dvije sezone. I to nije bila jedina ponuda koju sam imao, ali novinari ne prestaju objavljivati smeće da me nitko ne želi, što je teška laž. Bilo mi je teško, jako teško odbiti takvo nešto, ali to sam napravio zato što sam bio jako sretan u Manchester Unitedu, jer znam da još mogu zabijati za taj klub i zbog toga sam bio iznimno motiviran. Još uvijek vjerujem da mogu zabijati puno, puno golova te da sam još uvijek dovoljno dobar da mogu pomoći i Unitedu i Portugalu, ali teško je ako oko sebe ne osjećaš tu energiju. Naravno da se uvijek čuju kritike: 'Ah, 37 mu je godina, više nije onako dobar kao što je bio...', ali volio bih vidjeti nekog drugog tipa mojih godina da igra na razini koju ja održavam. Osjećam se jako, jako dobro. Uvjeren sam da ću odigrati nevjerojatan SP. Spreman sam fizički i mentalno. Ipak, još uvijek ponavljaju da nitko ne želi Cristiana. Kako ne bi željeli igrača koji je prošle godine postigao 32 gola? - kazao je Cristiano Ronaldo

Druga tema koja je nešto ranije intrigirala svjetsku javnost, bio je Ronaldov intervju u kojem se obrušio na čelnike Manchester Uniteda, trenera ali i na neke bivše igrače tog kluba. Drugi dio Ronaldova intervju s Piersom Morganom počinje ovako:

- Uvijek sam ja problem, ja sam uvijek crna ovca. Zadnja tri mjeseca čak i u reprezentaciji Portugala. Zato i dajem ovaj intervju, jer mislim da je pravo vrijeme da se govori o tome. Ono što su govorili o meni zadnjih mjeseci je smeće, 99 posto toga su laži. U predsezoni sam imao problema dok sam bio na godišnjem odmoru, dijete mi je završilo u bolnici zbog bronhitisa. Ljudi su izmišljali da ne želim putovati. Moraju razumjeti da sam ja ljudsko biće i obitelj mi je na prvom mjestu. Dobio sam i dokumente iz bolnice koje nisam nikome pokazao. Pričao sam s predsjednikom Manchester Uniteda koji mi nije vjerovao da nešto nije u redu. To me jako povrijedilo, jer su sumnjali u moju riječ. Zbog tih obiteljskih razloga nisam išao na predsezonsku turneju. Svi su jako individualni i gledaju samo sebe, žele tebe bez obzira na tvoje obiteljske probleme. Nogomet se toliko brzo kreće. Imaš utakmicu, nakon tri dana već moraš biti u reprezentaciji, teško je. Ovog ljeta nisam se osjećao ugodno zbog njihova odnosa prema meni. Te sumnje i dvojbe učinile su me vrlo tužnim, uvijek sam bio velik profesionalac.

Pričao je Ronaldo i o svom najvećem sportskom rivalu, Lionelu Messiju.

- Messi? Što bih uopće mogao reći o njemu osim da je sjajan tip koji radi veličanstvene stvari za nogomet? On je nevjerojatan, magičan nogometaš. Vrh vrhova. On i ja dijelimo najveću pozornicu i tron 16 godina. Zamislite, 16 godina ih dijelimo... Imam sjajan odnos s njim. Nismo prijatelji u smislu da radimo ono što prijatelji rade; posjećujemo se i redovno pričamo na telefon, ali osjećam kao da smo suigrači. Messi je tip kojeg iznimno poštujem i zbog načina na koji uvijek priča o meni, a to stalno radi s puno respekta. Čak se i naše žene, njegova supruga i moja djevojka, a obje su Argentinke, ponašaju jedna prema drugoj s puno poštovanja. Tako da je to sve u svemu jako dobar odnos. Mislim da bismo prodavali jako puno dresova da igramo zajedno, hahaha..."

Zamislio je i mogućnost pobjede nad Messijevom Argentinom u finalu SP-a...

- To bi bilo predobro! Ako se to dogodi, odmah ću se umiroviti! 100 posto...

Inače, 37-godišnji Ronaldo je ranije u ovom intervjuu izjavio da planira igrati do 40. godine.

