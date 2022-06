Čilićev protivnik: Nisam ja hit u Norveškoj, a Ivanišević još zeza mog oca za najteži poraz u karijeri

Norveški tenisač Casper Ruud jedan je od plejade mladih igrači koji postaju sve popularniji na ATP turniru i prognoziraju mu odličnu karijeru. Upravo će Ruud biti protiv Marinu Čiliću u polufinalu Roland Garrosa. Norvežanin se za teniski vrh pripremao u akademiji Rafaela Nadala, a ove godine ušao je u TOP 10 najboljih tenisača na ATP ljestvici. Ove godine osvojio je dva turnira, oba na zemlji (Buenos Aires na početku sezonu, i Ženeva taman uoči Roland Garrosa), a igrao je i finale Mastersa u Miamiju gdje je izgubio od ove sezone senzacionalnog Carlosa Alcaraza. No, dok je Alcaraz zapeo u četvrtfinalu Pariza, Ruud je ušao u svoje prvo Grand Slam polufinale.

Casper je pristojan i simpatičan mladić koji odbacuje medijske napise da je postao velika zvijezda.

- Nisam ja toliko popularan da bi me po Norveškoj zaustavljali na ulici. Nitko ne trči za mnom kad se šetam po gradu, ali to je zapravo dobro. Imamo mi puno slavnije sportaše. U Norveškoj je puno popularniji nogometaš Haaland, on je zasigurno naša najveća sportska zvijezda. Ali, poznatiji od mene su i atletičar Karsten Warholm koji je osvojio zlatnu olimpijsku medalju na 400 metara s preponama pa imate Ingebrigtsena koji je također osvojio olimpijsko zlato na utrci na 1500 metara. Nemam ja sad baš neki osjećaj da sam zvijezda. Ponekad kad odem u dućan netko možda me pogleda pa kaže da me negdje već vidio... - izjavio je nedavno Casper Ruud na velikom ATP turniru u Rimu gdje je došao do polufinala pa izgubio od Novaka Đokovića.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle 01.06.2022, Roland Garros, Paris, FRA, ATP Tour, French Open 2022, Viertelfinale, im Bild ruUD, RUNE, Ruud (Casper) (NOR) // during the French Open Semifinale of the ATP Tour at the Roland Garros in Paris, France on 2022/06/01. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** Photo: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle/EXPA

U Rimu je i trenirao s Đokovićem pa sam Caspera upitao da li ga Novakov trener Goran Ivanišević ponekad podsjeti na svoje mečeve protiv njegovog oca Christiana. Naime, Goran ima 4:1 ukupni "skor" u međusobnim dvobojima s Christianom Ruudom tijekom 1990-ih. Prvi put kada su igrali 1994. u Davis Cupu Ruud senior je bio bolji od Ivaniševića u pet setova, ali sve ostale mečeve dobio je - Goran, a toga se i dalje sjećaju u Ruudovom timu:

- Moj otac i Goran još uvijek se povremeno zezaju jer su više puta igraju međusobno na Touru. Mislim da je Goran mom ocu nanio najteži poraz u njegovoj karijeri. Bilo je to na Australian Openu 1997. godine u osmini finala. Moj otac je vodio 2:1 u setovima, ali Goran se vratio u meč. Onda u petom setu bilo je 3:3, a moj otac je imao 0:40 na Ivaniševićev servis. Goran je ispalio 4 asa zaredom i izvukao se. Otac je mislio da ima jako dobru šansu, bilo je jako blizu da pobijedi, ali Goran je onda još jednom dobro odservirao i pobijedio 6:3 u petom setu. Bio je to najveći meč u karijeri mog oca, i izgubio je. Milim da kad god sretne Goran da se toga sjeti - odgovorio mi je Ruud detaljno prepričavajući meč od prije 25 godina.

Sada, pak, Ruudu mlađem slijedi dvoboj protiv još jednog odličnog hrvatskog tenisača i odličnog servera. Marin Čilić je u pet setova protiv Rubljova ispalio čak 33 asa što je na zemlji fenomenalan učinak. Također, Čilić je ukupno imao čak 88 winnera. I njihov meč će zasigurno biti još jedna teniska priča za povijest. Marin Čilić ima priliku ući i u 4. finale jednog Grand Slam turnira, a to nije uspjelo ni Goranu Ivaniševiću.