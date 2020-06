Čilić zatražio veće premije, ali Amerikanci ne žele ni čuti

Najbolji tenisači svijeta, njih više od 400, sudjelovali su na zajedničkoj video-konferenciji koja je između ostalog urodila zahtjevom da bi US Open, zbog rizika povezanih sa zarazom koronavirusom, trebao povećati nagradni fond.

Jer od tenisača se traži da dođu na trenutačno jedno od najopasnijih područja na svijetu, istaknuli su igrači, među kojima je bio i naš Marin Čilić.

No, organizatori nisu baš najsretniji s tom idejom. Preko New York Timesa odgovorio im je Patrick Galbraith, prvi čovjek Teniskog saveza SAD-a:

- Naši prihodi su uništeni, kako bismo organizirali turnir mi ćemo ući u još veća dugovanja. Morali smo otpustiti čak 130 ljudi. Bukvalno ne možemo! - izjavio je Galbraith, koji je posebno apostrofirao našeg Čilića, pobjednika US Opena iz 2014. godine.

US Open, koji bi se trebao održati od 31. kolovoza do 13. rujna, već je podignuo nagradni fond u odnosu na lani i to za devet posto. Pojedinačnim pobjednicima pripalo bi tako po 3,7 milijuna USD (lani 3,5).

No, najboljim tenisačima ni to nije dosta s obzirom na rizike za zdravlje. U sljedećih nekoliko dana saznat ćemo hoće li US Opena ove godine uopće biti.