Cijeni ga cijeli svijet, ali ne i njegova Hrvatska: Nismo iskoristili njegov potencijal

Vijest da će bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Zvonimir Boban postati prvi šef nogometnih operacija u povijesti Uefe (Udruge europskih nogometnih saveza) nije iznenadila nikoga tko se pomnije i detaljnije bavio praćenjem njegova rada u političkoj i organizacijskoj sferi nogometa iako je riječ o poziciji koja do ovog trenutka u krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji nije ni postojala. Nije nas iznenadila činjenica ni da je upravo Boban taj hrvatski službenik kojeg je izabrao predsjednik Uefe, Slovenac Aleksander Čeferin.

Vraćanje ugleda nakon Blattera

Ponajviše je razlog manjku našeg iznenađenja činjenica da nijedan naš nogometni službenik nije bio na tako visokim i važnim pozicijama a da pri tome niste nikad čuli za bilo kakva koruptivna i nepoštena djelovanja ili pak za bilo kakvo izvlačenje vlastitog interesa. Kod Bobana je, da se to primijetiti i kad gledate “golim okom” te ne zaronite u srž situacije, strast za nogomet prioritet, pa tako i funkcioniranje za boljitak najpopularnijeg sporta na svijetu.

Boban je došao na sličnu poziciju, onu šefa nogometnih operacija krovne svjetske nogometne organizacije Fife, u najtežem mogućem periodu, točnije u ožujku 2016. godine kad je reputacija Fife bila narušena zbog korupcijskih skandala bivšeg predsjednika Seppa Blattera, koji su tada izlazili na površinu. Klubovi, savezi i reprezentacije nisu vjerovali Fifi i zadatak vraćanja povjerenja nogometnog svijeta bio je jako zahtjevan zadatak, pogotovo s tako kritičnom i nemilosrdnom zajednicom kao što je nogometna.

U samo tri godine na svojoj poziciji Boban je bio marljiv, posvećen i pouzdan, a najbolje vam podatak o vraćanju reputacije Fifi u vrijeme njegova mandata govori činjenica da je jako malo nedostajalo da učini Svjetsko klupsko prvenstvo najvažnijim klupskim natjecanjem, da ono na hijerarhiji bude iznad Uefine Lige prvaka. Fifa je dobila veću podršku javnosti no što je to bilo očekivano, no Uefa je zbog financijskih razloga bila bijesna na takav prijedlog te uspjela zaustaviti taj nalet.

Činjenica da je sad, unatoč toj nedavnoj ljutnji, Uefa odlučila iskoristiti njegove sposobnosti i usluge također govori koliko se Zvone cijeni kao osoba, no još više sve ono što je on spreman i sposoban napraviti, isključivo kvalitetnim i pragmatičnim radom. Pogledati treba samo riječi predsjednika Fife Giannija Infantina kad je Boban na ljeto 2019. godine odlučio napustiti funkciju šefa nogometnih operacija i okušati se u novom izazovu na istom radnom mjestu u svojem voljenom AC Milanu.

– Ne mogu dovoljno zahvaliti Zvonimiru za sve što je učinio za Fifu i nogomet. Njegova posvećenost i entuzijazam prema nogometu nevjerojatni su; bio je velik adut za Fifu. Nitko ne predstavlja postignuća nogometa bolje od njega i uvijek je maksimalno radio na tome da nogomet bude što bolji. Većina pozitivnih promjena koje su se dogodile u Fifi njegova su zasluga i ne bi bile moguće bez njega. Pokazao je istu strast u ovom poslu kakvu je pokazivao na terenu u vrijeme svojih igračkih dana – zasuo je Infantino komplimentima Bobana kao nikoga dosad, barem ne od službenika.

Da je Zvone ostao u Milanu...

Na to da je nakon mandata u Fifi podignuo Milan iz pepela i da se plodovi njegova i rada Paola Maldinija vide u klubu, ne treba trošiti previše riječi, a ludi Amerikanci su toliko bili ljubomorni što dva sposobna i poštena čovjeka mogu učiniti veće promjene od cijele korporacije da su na kraju otpustili Bobana iz suludih razloga. Da, Milan se vratio iz mrtvih zbog Bobana i Maldinija, a da ih nisu razdvojili, crveno-crni bi možda i ove sezone osvojili Scudetto.

Šteta za Hrvatsku što ovakav pojedinac nikad nije bio na nekoj od najviših funkcija u našem nogometu, a možda opet i bolje za njega jer teško da bi se uklopio u sustav koji je (pre)često bio pod optužbama za korupciju. Predobar je Zvone za naš nogomet.•