Cibona pobijedila FMP, Zadar u produžetku slomio Olimpiju

U susretu 14. kola regionalne košarkaške ABA lige Zadar je na Višnjiku nakon produžetaka pobijedio Petrol Olimpiju s 84-80, dok je Cibona u KC Dražen Petrović pobijedila FMP s 90-71.

Zadar i Petrol Olimpija odigrali su neizvjesnu utakmicu u kojoj je pobjeda pripala domaćinu premda su i gosti mogli do slavlja.

Olimpija je 35 sekundi prije kraja imala četiri koša prednosti (75-71), no domaćin je uspio izjednačiti, a potom imao i zadnji napad od četiri sekunde za pobjedu, no Mario Little je promašio pa je o pobjedniku odlučivao produžetak. Za preokret je bio najzaslužniji Luka Žorić koji je smanjio na 73-75, a potom četiri sekunde prije kraja zabio za 75-75. Gosti su imali zadnji napad, ali nisu na vrijeme izveli loptu, pa je priliku za pobjedu dobio Zadar. Odgovornost je preuzeo Little, ali je promašio tricu.

Međutim, Amerikanac se iskupio u produžetku u kojem je zabio šest koševa. Dvije minute prije kraja produžetka Zadar je stigao do tri koša prednosti (80-77), a košem Littlea i do +5 (82-77). Kada je Little 25 sekundi prije kraja zabio za 84-77 priči je bio kraj. Na koncu je završilo 84-80.

Zadar su do pete pobjede predvodili Little s 21 košem i Kwame Donte Vaughn s 15 koševa. Luka Božić je dodao 13, a Luka Žorić je u svom prvom nastupu za Zadar zabio osam koševa uz tri skoka. U suparničkim redovima najefikasniji su bili Miha Lapornik s 18 i Aleksandar Lazić sa 17 koševa.

U ranije odigranom susretu Cibona je u KC Dražen Petrović pobijedila FMP s 90-71 ostvarivši šestu pobjedu sezone. Nakon što su gosti bili bolji u prvoj četvrtini (28-23), Cibona je u nastavku susreta odigrala sjajno. 'Vukovi' su do poluvremena okrenuli rezultat u svoju korist (47-41), a na kraju treće dionice imali su 13 koševa prednosti (69-56). Odabranici Ivana Velića dobili su i posljednju četvrtinu za uvjerljivih 90-71.

Cibonu su do šeste pobjede uz osam poraza predvodili Filip Bundović s 22 koša i pet skokova i Igor Marić s 20 koševa, dok su Marko Ljubičić i Dominic Gilbert dodali po 10 koševa. Fran Pilepić je u svom debiju u dresu Cibone zabio devet koševa. U suparničkim redovima najefikasniji su bili Matić Rebec i Stefan Pot s po 15 koševa.

Treći hrvatski predstavnik u ABA ligi, Cedevita će u subotu gostovati kod Mega Bemaxa.

Na ljestvici vodi Crvena zvezda s 14 pobjeda iz 14 susreta, Cedevita ima devet pobjeda i četiri poraza, dok je Budućnost treća sa skorom 8-5. Cibona je sedma sa šest pobjeda i osam poraza, dok je Zadar stepenicu niže s pet pobjeda i devet poraza.