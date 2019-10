Cibona 23 sata igra dvije utakmice, a u sedam dana četiri

U samo sedam dana košarkaši Cibone odigrat će četiri utakmice. U nedjelju su gostovali kod Cedevita Olimpije, a u utorak kod Dubrave. U petak će pak dočekati beogradski FMP (18 sati), a u subotu ih čeka, srećom na domaćem parketu, derbi HT Premijer lige sa Splitom (17 sati).

Dakle, vukovi će između dvije vrlo važne utakmice imati samo 21 sat na rekuperaciju. A obje su im utakmice itekako važne. Protiv Zvezdine filijale borit će se za prvu pobjedu u ABA ligi, a u dvoboju sa žutima će pak nastojati ostati nepobijeđeni u domaćem prvenstvu.

- Nacionalno prvenstvo za mene je uvijek važnije nego regionalna liga. Više volim biti prvak Hrvatske nego prvak ABA lige. No, tko zna. Prošle sezone smo bili prvaci Hrvatske, a ove možda budemo prvaci ABA lige, ha, ha, ha - u šali će Cibonin trener Ivan Velić koji će morati pronaći način kako da za samo 21 sat oporavi momčad za veliki hrvatski derbi.

- Tu je mentalna potrošnja veća nego fizička. Ako cijelu godinu ne igraš po dvije utakmice u dva dana onda je teško dobro odigrati u oba nastupa. Posebice je to teško mladim igračima koji vare onu prethodnu utakmicu i po nekoliko dana. U takvim situacijama igrači imaju priliku rasti. Nezgodno je to što nas, nakon teške utakmice s vrlo kvalitetnim FMP-om, čeka dvoboj sa Splitom kojem nam neće biti lako parirati jer oni vole igrati na otvorenom terenu, puno trče - dodao je Velić.

Jedan od onih koji je, u ova 24 sata, biti na velikoj kušnji jest i centar Mate Vucić (205 cm). Naime, upravo je on taj mladi igrač o kakvima je govorio trener Velić, jer on je u samo godinu dana preskočio dva ranga natjecanja.

- Ja sam u samo jednoj polusezoni iz druge lige dospio u Cibonu. To je malo čudan put, no došao sam spreman i vjerujem da mogu parirati na svojoj poziciji jer ja najviše vjerujem u trening. Dakako, ova košarka je fizički puno zahtjevnija a i taktički se igra puno više napadačkih setova.

Vucić je rođen 1997., a to je godište koje se smatra najtalentiranijim otkako je Hrvatska samostalna (Zubac, Žižić, Bender...). Bi li mu bilo lakše probiti se da je pripadao nekom drugom naraštaju?

- Ne bih se na to vadio jer ja nikad nisam bio niti u jednoj selekciji. Ima puno igrača koji su bili ispred mene, no jednom kada dođeš u seniore sve se to briše jer to je posve drugačija razina.

I ABA liga je viša razina od HT Premijer lige pa trener Velić ističe:

- Kao momčad još se tražimo, no nadam se da ćemo se kroz sezonu dizati, baš kao i lani.

Tome bi pripomoći trebao i tek pridošli razigravač Toni Katić.

- Toni će zaigrati već protiv FMP-a, no on je s nama odradio tek nekoliko treninga pa nije imao vremena proći sve naše setove. No, važno nam je da ćemo sada moći odmoriti Rebeca a da ne trošimo Bilinovca koji će sada više moći dati na svojoj poziciji braniča šutera. Kroz sezonu ćemo zacijelo imati i razdoblja u kojima ćemo igrati istovremeno i s dva razigravača, no za mene je organizator igre svatko tko može odigrati pick and roll i tko je jak na lopti. U budućnosti će tako igrati i mali Prkačin no on je još premlad za to, ali ćemo ga stavljati u situacije da kreira - zaključio je Velić.