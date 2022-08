Čačić iz Bugarske: Ponašat ćemo se kao da je prvi susret eliminacijska utakmica

"Mi ćemo se sutra ponašati kao da je to eliminacijska utakmica, računajući da imamo uzvrat", izjavio je u ponedjeljak uoči prve utakmice trećeg pretkola Lige prvaka protiv bugarskog Ludogoreca trener Dinama Ante Čačić.

"Sutra se igra utakmica preko koje će neki prijeći u play off Lige prvaka. Želje su obostrane, naglašene i s njihove i s naše strane. Obje su momčadi u dobrom raspoloženju, iza sebe imaju pozitivne rezultate i za očekivati je da će to sutra biti dobra utakmica. Mi smo došli ovdje kao da se igra eliminacijska utakmica. Nastojat ćemo izvući dobar rezultat zahvaljujući kojem ćemo vidjeti play off Lige prvaka", rekao je na konferenciji za novinare u Razgradu Čačić.

"Sutra očekujem Dinamo koji će tražiti pobjedu ovdje. To će tražiti i domaćin i rezultat može otići i na jednu i na drugu stranu. No mi ćemo se ponašati kao da je to jedna utakmica, eliminacijska utakmica, računajući da imamo i uzvrat", dodao je Čačić.

"Naša su očekivanja da ćemo otići do kraja. Na tom je putu Ludogorec kojeg ja respektiram. Imamo iskustva s njima, ali od vremena kada smo zadnji put igrali s njima dosta se toga promijenilo, momčadi su drugačije. Obje su momčadi napumpale svoj ego u Europi. Ali ja vjerujem da Dinamo ima tu kvalitetu i sposobnost da prebrodi suparnika kakav je Ludogorec", nadovezao se, dodajući da priželjkuje da njegova momčad svih 90 minuta svoja i da pokaže da se diže u formi.

Na pitanje novinara može li usporediti Ludogorec sada i Ludogorec od prije deset godina, Čačić je kazao da je to klub koji je vidno narastao i raste u kontinuitetu.

"Treba svima čestitati jer su doveli klub na ovako zavidan nivo. Na žalost, Dinamo nema ovako slatki stadiončić. Naš je drag ali ni izbliza ovakav. Oni su niz godina prvaci Bugarske", dodao je trener Dinama.

Utakmica između Ludogoreca i Dinama je na rasporedu u utorak u 19 sati i 45 minuta.