Čačić će konačno dati priliku Dinamovoj desetki kojoj predviđaju čudesnu karijeru

U Hrvatskoj ligi nema laganih utakmica, nema ih ni za Dinamo bez obzira na to koliko je dosad suvereno koračao kroz nacionalno prvenstvo i uvjerljivo drži vrh tablice s lijepom bodovnom prednosti. Tako ni nedjeljna utakmica plavih kojima u goste dolazi Varaždin sigurno neće biti lagana, uostalom, Varaždin je jedini klub u ovoj sezoni koji nije izgubio od Dinama (bilo je 1:1 u Varaždinu). No budući da plave nakon te utakmice čeka užasno težak raspored – već u petak idu na derbi s Hajdukom u Split, pa im dolazi Milan, zatim će k svom bivšem treneru Reneu Pomsu kojem je odlično krenulo u Osijeku, a potom slijedi Chelsea u Londonu.

Karton, ozljede, umor...

Gledajući takav raspored, susret s Varaždinom ipak je iz sfere lakših utakmica, ali treneru plavih malo će situaciju otežati i činjenica da neće moći računati na sve igrače, a nekima doista i treba odmor s obzirom da su iznureni izašli s travnjaka nakon utakmice sa Salzburgom. Upitni su nastupi Mišića i Oršića, standarnih igrača plavih, pitanje je hoće li 'trošiti' Ademija, a sigurno je da neće biti Luke Ivanušeca jer je skupio žute kartone i nema pravo nastupa.

Za sve navedene igrače Čačić mora pronaći odgovarajuće zamjene. Najmanje brige trebao bi imati oko toga tko će zamijeniti Ivanušeca na poziciji ofenzivnog veznog. U svojoj svlačionici ima pravi biser za koji se čini da ga je premalo koristio, pogotovu kad je o europskim utakmicama riječ. Tu je apsolutnu prednost imao Ivanušec iako ove sezone još nije dohvatio pravu formu.

Iako i Ivanušec i Baturina imaju podjednak broj nastupa u ovoj sezoni (Ivanušec 22, a Baturina 20), razlika u odigranoj minutaži 'debelo' je na strani Ivanušeca koji je odigrao 1635 minuta, a Baturina 899. Po učinku razlika nije takva, Ivanušec je u sezoni postigao tri pogotka (od toga jedan u kupu u Jarmini) i ostvario četiri asistencije, a Baturina je dvaput tresao suparničku mrežu i jednom asistirao.

I dok je u kvalifikacijama Lige prvaka Baturina dobio lijepu minutažu (šest nastupa i 305 minuta) i sjajno je iskoristio, u skupini Lige prvaka dobio je mrvice u završnici, pa je tako u četiri nastupa igrao ukupno 22 minute (dvije protiv Chelsea, šest protiv Milana, protiv u Salzburgu tri, a u Zagrebu s Austrijancima 11 minuta). Ivanušec je u svim europskim utakmicama bio u početnih 11, a Baturina je četiri puta startao u Europi, sve u kvalifikacijama.

Baturina je, i kad bi ulazio s klupe, donosio novu energiju, dizao bi momčad koja je nerijetko baš u završnicama s tim novim snagama stizala do dobrog rezultata. Nitko ne spori kvalitetu Ivanušeca, to je plemenit igrač koji je jako potreban Dinamu, no činjenica je i da je Martin Baturina biser kojem predviđaju čudesnu karijeru. Čačić je iskusan trener i nije želio previše opteretiti mladog igrača iako već sada ima 40 nastupa u Dinamovoj prvoj momčadi, iako njegovi vršnjaci nose igru Salzburga. Pogotovu je više trebao igrati kada Ivanušecu u pojedinoj utakmici ne bi išlo, kao što je bila ova posljednja sa Salzburgom.

Čačić mu dao desetku

Ivanušec i Baturina slični su igrači i normalno je da trener veću minutažu daje iskusnijem, ali istina je da je mogao i Baturinu više koristiti u europskim utakmicama jer se, kad god je igrao, pokazao u dobrom, a nerijetko i odličnom izdanju, dok su ona slaba rijetka, kao što je bilo prošle sezone u svibnju protiv Lokomotive kada ga je Čačić zamijenio nakon 45 minuta. Plavi navijači poželjeli su ga češće vidjeti na travnjaku s desetkom na leđima.

– Nisam mu uzalud dao desetku, mislim da je Baturina upravo to, desetka! Ima ogromnu perspektivu. Mlade igrače treba istrpjeti. Lani je u Kranjčevićevoj kod mene debitirao, pa je bio zamijenjen u poluvremenu. Nisam mu to uzeo za zlo. To je proces sazrijevanja i odrastanja igrača, a minutaža ovisi o njemu – rekao je nedavno Ante Čačić.

Sad protiv Varaždina Baturina ima još jednu lijepu priliku pokazati se u većoj minutaži. U susretu u Varaždinu u kojem je završilo 1:1 ušao je u 71. minuti umjesto Bočkaja nakon što je Varaždin već poništio prednost plavih koju im je donio Špikić. U toj je utakmici Čačić dosta rotirao, a slično će morati i sad napraviti. Valjda će i rezultat biti bolji od tih kolovoških 1:1.

>> VIDEO: Goran Vlaović: Nacionalni stadion je veliki problem, Boban je otkrio da se na tome ozbiljno radi