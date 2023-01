Budimirova Osasuna zabila u petoj minuti nadoknade pa u produžecima porazila Rakitića i Sevillu

Nogometaši Osasune izborili su plasman u polufinale španjolskog Kupa kralja nakon što su u četvrtfinalu nakon produžetaka pobijedili Sevillu sa 2-1. Posljednji put Osasuna je stigla do polufinala Kupa 2003. godine kada je ispala od Recreativo de Huelve.

Domaćin je poveo u 71. minuti golom Chimyja Avile, a kada se već činilo kako će Osasuna slaviti, u petoj minuti nadoknade izjednačio je Youssef En Nesyri. Suso je sjajno ubacio s desne strane, a marokanski napadač ispred neoprezne Osasunine obrane zabio za 1-1 i produžetak.

U 99. minuti Osasuna je stigla do nove prednosti. Gosti su na sredini terena izgubili loptu, uslijedila je brza kontra koju je Marokanac Abde Ezzalzouli predvodio u lijepi pogodak. Do kraja produžetka Sevilla je jurila novo izjednačenje, no ovoga puta nije uspjela.

Za Osasunu je od 81. minute igrao hrvatski reprezentativac Ante Budimir, dok je Ivan Rakitić odigrao cijeli susret za Sevillu.

Plasman u polufinale izborila je i Barcelona koja je golom Ousmanea Dembelea u 52. minuti pobijedila Real Sociedad.

Dodajmo kako su gosti od 41. minute igrali bez isključenog Braisa Mendeza koji je "pocrvenio" nakon oštrog prekršaja nad Sergiom Busquetsom. Gostujući veznjak je točno ispred suca Jesusa Gila Manzana nagazio na Busquetsov gležanj i sudac nije imao dvojbi.

Bila je to čak 27. uzastopna pobjeda Barce protiv Real Sociedada na Camp Nou. Posljednji put baskijski sastav se spasio poraza u travnju 1994. odigravši 1-1, a zadnju pobjedu na Camp Nou je ostvario u svibnju 1991.

Danas su na rasporedu preosatla dva susreta četvrtfinala, a sastaju se Valencia - Athletic Bilbao, te Real Madrid - Atletico Madrid.