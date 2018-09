Bryan: Nikada nisam igrao takav meč, zbog ovoga sam došao ovdje

Nikada nisam igrao takav meč. To su mečevi kojih se sjećaš kad završiš karijeru, mečevi koji su mi nedostajali. Zbog ovoga sam došao ovdje i vratio se u Davis Cup - rekao je 40-godišnji Mike Bryan, svjetski broj 1 u parovima, nakon što je s Ryanom Harrisonom, u pet setova velike borbe s Ivanom Dodigom i Matom Pavićem, donio prvi bod američkoj Davis Cup reprezentaciji u polufinalnom dvoboju s Hrvatskom u Zadru.

- Nisam razmišljao o prijašnjim porazima, o Carsonu i Portalndu. Samo sam razmišljao o tome da želim osvojiti bod protiv dvojice odličnih igrača u paru. Pavić je bio broj jedan na svijetu, protiv Dodiga sam igrao velike mečeve, Grand Slam finala. Samo želiš doći na rukovanje kao pobjednik. No, mogu reći da osjećam neku vrst zadovoljstva zato što sam se mogao vratiti te pomoći momčadi i Jimu, nakon što sam 2016. u Portlandu oprostio s porazom - rekao je Mike Bryan kojemu je ovo druga pobjeda nad hrvatskim parom u četiri Davis Cup dvoboja s našim tenisačima.

- Imali smo svoje prilike na početku trećeg seta, kad smo možda mogli i završiti meč. No, oni su se izvukli, publika se probudila, oni su počeli slobodnije udarati, puno bolje reternirati. odigrali su odličan treći set, četvrti je mogao otići na obje strane. Srećom, na kraju smo pobijedili, 7-6 u petom. Nikada nisam igrao takav meč, nikada nisam igrao tako dug meč. Bila je to teška borba. Srećom, imao sam odličnog partnera u 'Harryju', koji je na kraju uzeo sve u svoje ruke i odlično odigrao - pohvalio je Bryan svog partnera Ryana Harrisona.

- To su mečevi kojih se sjećaš kad završiš karijeru, mečevi koji su mi nedostajali. Bio sam ushićen kad me Jim pozvao. uvijek ću rado pomoći momčadi, ako ikako mogu. Sad kad je pet igrača u momčadi, mislio sam da mogu biti koristan. Zbog ovoga sam došao ovdje i vratio se u Davis Cup. Ushićen sam što smo donijeli momčadi taj bod i nadamo se da će to biti poticaj za sutra - zaključio je najtrofejniji igrač parova u teniskoj povijesti.

Jim Courier je otkrio kako je išao proces Bryanova vraćanja u momčad.

- Mike i Bob su bili sjajni u Davis Cupu, njihov je učinak zadivljujuć. Prvo sam bio na ručku sa Bobom, nakon njegove operacije, i pitao ga za dopuštenje da pozovem Mikea u reprezentaciju. Mislio sam da je to normalno, jer su uvijek igrali zajedno i zajedno odlučili da će se 2016. oprostiti od reprezentacije. Sretni smo što ih imamo obojicu, sretni smo što se Mike vratio i s Ryanom složio odličnu kombinaciju. Iznimno sam ponosan na njih i na to što su u vrlo napetoj atmosferi donijeli bod koji nas ostavlja u igri - rekao je američki izbornik.

I Ryanu Harrisonu će Zadar i pobjeda na Višnjiku ostati urezani u sjećanje.

- Hrvatska publika je bila energična. To je atmosfera u kakvoj želiš igrati, kad razmišljaš o gostujućem terenu. Ne razmišljaš o praznom stadionu. Mike mi je puno pomogao svojim iskustvom, jer ovo mi je bilo najbučnije i najintenzivnije iskustvo u Davis Cupu.

Bryan i Harrison su napravili ono što su prije dvije godine u Portlandu učinili Marin Čilić i Ivan Dodig, kad su u situaciji bez prava na poraz pobijedili braću Bryana i pokrenuli najveći preokret u povijesti nastupa Hrvatske u Davis Cupu. Jim Courier se nada takvom efektu u Zadru.

- Danas smo sigurno dobili određeni zamah. Vidjet ćemo možemo li to sutra iskoristiti. Na neki način ovo je naš bumerang nakon 0-2. Vidjet ćemo možemo li nas to katapultirati - rekao je Courier., s Mike Bryan pomalo i sjetno dodao:

- Nedostajat će nam ovakvi mečevi. Ono što slijedi u Davis Cupu će vjerojatno biti dosta neutralnije. Nadam se da ćemo sutra dobiti oba meča i da možemo iscijediti ovaj format do zadnje kapi.