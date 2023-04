Brazilci žele dovesti Modrićeva trenera, no on poručio: Volim Real Madrid

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti potvrdio je u subotu na konferenciji za novinare da ga brazilska reprezentacija želi angažirati za izbornika, ali je ostao pri stajalištu da je potrebno "poštivati ​​važeći ugovor", koji namjerava "ispoštovati do kraja".

"Stvarnost je da me želi brazilska reprezentacija i to mi laska, to me raduje. Ali morate poštovati trenutni ugovor koji istječe u lipnju 2024., ugovor koji želim poštovati do kraja", rekao je Ancelotti na konferenciji za novinare.

"Imam ugovor, želim ga poštovati, jer volim ovaj klub i ovu momčad. I sve što će se dogoditi nakon mog ugovora je budućnost, a nitko ne zna budućnost", dodao je Ancelotti kojeg brazilski tisak često spominje kao potencijalnog budućeg izbornika Seleçaa.

"Ne čudi me što postoje ovakve glasine i to me ne brine. Prilično je jasno: ostat ću ovdje sve dok mi Real Madrid dopusti da ostanem. Osjećam veliku potporu sa strane predsjednika, navijača i igrača, atmosfera je vrlo mirna oko mene, a i ja sam vrlo smiren. Sada imamo dva i pol mjeseca da pokušamo osvojiti naslove," kazao je na kraju talijanski trener.

