Borna Ćorić prošao u drugo kolo Roland Garrosa

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u 2. kolo Roland Garrosa 3-6, 6-2, 6-3, 6-1 pobjedom protiv Španjolca Carlosa Tabernera nakon tri sata i 10 minuta igre u 1. kolu.

Ćorić je nešto lošije ušao u susret, u prvom setu je dva puta gubio svoj početni udarac te je Taberner tu dionicu riješio u svoju korist sa 6-3. No, do kraja dvoboja naš je igrač Španjolcu dopustio još samo tri "break-lopte" od kojih niti jednu nije realizirao, dok je on sam šest puta oduzimao servis suparniku, po dva puta u svakom setu.

Prvu loptu za oduzimanje suparnika Ćorić je imao u prvoj igri drugog seta i odmah ju iskoristio, zatim je propustio šest lopti za vodstvo od 3-0, no to je ispravio "breakom" za 4-1. Taberner se držao u susretu do rezultata 3-3 u trećem setu samo da bi Ćorić osvojio devet od posljednjih 10 gemova.

Za Ćorića je ovo bila tek druga pobjeda u sedmom ovogodišnjem nastupu po povratku na Tour nakon jednogodišnje stanke, a suparnik u 2. kolu bit će mu 18. nositelj Bugarin Grigor Dimitrov koji je sa 6-1, 6-1, 6-1 svladao Amerikanca Marcosa Girona.