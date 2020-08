Boban s punim pravom 'oprao' ljude koji su mu okrenuli leđa

Bivši sportski direktor AC Milana Zvonimir Boban izjavio da je sada očito da su odluke koje je donosio zajedno s Paolom Maldinijem bile ispravne, a napomenuo je i da nimalo ne žali što je javno kritizirao izvršnog direktora Ivana Gazidisa, koji je iza njihovih leđa pregovarao s Ralfom Rangnickom.

- Ima puno ljudi koji ne razumiju da treba vremena da bi potezi koje ste povukli dali rezultate. Prošlog ljeta rekao sam da nam trebaju dvojica iskusnih igrača.

U siječnju su stigli Zlatan Ibrahimović i Simon Kjaer, eksplodirao je Ante Rebić, i momčad je dobila samopouzdanje, a to je dovelo do toga da su gotovo svi igrači počeli igrati bolje. Uživao sam gledajući Milan nakon korona-pauze - kazao je Boban za Gazzettu dello Sport.

Nakon korona-pauze Milan je ostvario devet pobjeda i tri remija, svladao je Romu (2:0), Lazio (3:0) i nedodirljivi Juventus (4:2).

- Sada se vidi da su naše odluke bile ispravne i nadam da ljudi u klubu mogu nastaviti posao. Ja sam navijač Milana i sanjam o tome da se klub vrati u svoje prirodno okruženje, među pobjednike. Postavljeni su zdravi temelji i sada treba investirati u igračka pojačanja - rekao je Boban.

Legendarni hrvatski nogometaš u ožujku je dobio otkaz jer je javno kritizirao izvršnog direktora Ivana Gazidisa, koji je iza njegovih i Maldinijevih leđa pregovarao s njemačkim stručnjakom Ralfom Rangnickom, koji je trebao postati trener i menadžer, što bi dovelo do marginalizacije Bobana i Maldinija.



Na novinarski upit da li žali zbog toga, Boban je odgovorio: - Ne, nimalo. Ponovno bih to učinio. Da to nisam uradio ne bih se mogao pogledati u ogledalo.

Na kraju Rangnick nije došao u Milan, a trener Stefano Pioli produžio je ugovor do 2022. godine.

- Pioli je bio naš izbor, i to u trenutku kad je situacija bila vrlo teška. On je odličan čovjek i trener, napravio je fantastičan posao, momčad je pod njegovim vodstvom značajno napredovala. Jako mi je drago zbog toga i nedavno sam razgovarao s njim kada je produžio ugovor - dodao je Boban, te je istaknuo važnost dolaska Zlatana Ibrahimovića, koji će za dva mjeseca proslaviti 39. rođendan.

- Ibrahimović je stigao u Milan na temelju džentlmenskog sporazuma, ali ja sam bio uvjeren da neće biti nikakvih problema, jer Ibra odlično poznaje svoje tijelo i zna koliko može.

Zahvaljujući njemu mnogi igrači danas igraju bolje, čitava momčad se popravila. On je genijalac, nezaustavljiva prirodna sila i bilo bi jako važno da ostane još barem godinu dana. Ja sam u veljači pokušao nagovoriti upravu da produžimo ugovor s njime, ali u tom trenutku to nije bilo izvedivo - napomenuo je Boban.