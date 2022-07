Bjelica otkrio koga će prozivati ako bude neregularnosti: Na njemu je odgovornost

Trener Osijeka, Nenad Bjelica, koji i ove sezone ima visoke ambicije u Prvoj HNL, bio je jako nezadovoljan suđenjem prošle sezone. Najavio je kako će sa šefom sudaca, Brunom Marićem, obaviti razgovor i što će se dogoditi ako suđenje ne bude jednako za sve.

- Nismo još obavili razgovor s gospodinom Brunom Marićem. Do tog razgovora će doći. Mi očekujemo tretman kao i kod drugih klubova. Taj tretman nije bio kao kod ostalih klubova koji se bore za vrh tablice - kazao je Bjelica za RTL te dodao:

- Do tog razgovara će doći jako brzo. On je upoznat sa svime što se događalo. Odgovornost je na njemu. Njega ćemo prozivati ako ne bude osigurana regularnost prvenstva. On će biti odgovoran.

