Bjelica: Nikada ni u jednom klubu nisam dobio takve ovlasti

Radovi na gradilištu stadiona na Pampasu nakratko su zaustavljeni. U gradu je stalo sve, 15.000 ljudi na klupskoj Facebook stranici pratilo je prijenos. Na improviziranoj pozornici postavljenoj u središtu buduće nogometne arene Nenad Bjelica predstavljen je kao čovjek koji će Osijek podići na novu razinu. Transfer trenera Nenada Bjelice vjerojatno je i najveći za klub od transfera nogometaša Nenada Bjelice. Morao se novi trener bijelo-plavih u uvodnoj riječi nositi s emocijama, pogotovo nakon što mu je uručen Osijekov dres sa brojem deset koji je nosio tijekom igračke karijere kada je bio ljubimac tribina.

– Puno sam ovakvih desetki dobio u klubovima u kojima sam igrao, ali ova budi posebne emocije. Želim dati sve od sebe da Osijek sutra bude što bolji – zadrhtao mu je glas.

Već radi na pojačanjima

Nešto kasnije jednako emotivno obznanio je svoj povratak u Osijek. Na Facebooku objavio je, naime, svoju iskaznicu iz omladinske škole Osijeka s početka 1980-ih. “Sretan i ponosan zbog povratka u moj klub”, napisao je u pratećem tekstu uz fotografiju.

Dugo se špekuliralo o njegovu povratku u rodni grad nakon gotovo dva desetljeća, a konačni dogovor pao je u petak popodne. Imao je na stolu i drugih ponuda, ali odabrao je, kako je rekao, za njega najbolju.

– Nije mi se ovdje bilo teško vratiti jer to je moj klub, moj grad. Bilo je jako puno razgovora i pregovora, ali puno sam toga morao uzeti u obzir. Projekt Osijeka mi je zanimljiv i zbog ovlasti koje ću imati. Za druge ponude nisam imao onaj osjećaj da je to – to. Neke su bile financijski bolje, neke ne, neke su mi zbog obitelji odgovarale više, neke manje, ali kad sam sve stavio na vagu, shvatio sam da je ovo najbolje rješenje. Ne bojim se odgovornosti. Dapače, mislim da sam uvijek bio puno bolji u klubovima u kojima je ona bila velika – poručio je.

A Bjelica se prihvatio najveće odgovornosti jer je u ruke dobio budućnost razvoja kluba. Slične ovlasti nije nikad imao ni jedan trener ne samo u Osijeku već ni u Prvoj HNL.

– Dobio sam veliku odgovornost da vodim sportsku politiku kluba u raznim segmentima od omladinske škole, B-momčadi do prve momčadi. Imam tu odgovornost da postavim i odredim ljude koji će dovesti Osijek na mjesto koje mu pripada. Isto tako je i pri dovođenju određenih igrača, naravno, sve u suradnji sa svojim pomoćnicima – otkrio je Bjelica na predstavljanju, a onda bacio sve karte na stol i odmah na promociji pokazao da neće biti skrivanja i poruka u šiframa.

– Ovlasti koje sam dobio od gospodina Sakalja, predsjednika kluba, nikad nisam imao osim u Wolfsbergeru u kojem sam bio trener. Tamo sam također bio zadužen za organizaciju kluba, dovođenje igrača i vođenje momčadi. To je sada slučaj i u Osijeku, s time što ovaj put u kunu znam koliko mogu potrošiti na transfere. Čistiju situaciju nikad nisam u životu imao i vjerujem da ću vrlo brzo razveseliti navijače dovođenjem nekog velikog pojačanja. Već vodim neke razgovore i pregovore. Nije isključeno da već sljedeći tjedan netko novi bude u Osijeku.

Nije skrivao ni ambicije.

– Ciljevi su visoki. Vodim se izrekom: “Zamisli nemoguće da bi ostvario najveću razinu mogućeg”. Želio bih jednog dana na ovaj stadion dovesti Ligu prvaka. Za mene bi to bilo ostvarenje sna voditi Osijek u Ligi prvaka – poručio je.

Momčad mu manje-više nije strana pa i njezine potrebe.

– Osijek ima apsolutnu kvalitetu da bude u vrhu hrvatskog nogometa. Siguran sam da će rezultati biti kvalitetni, odnosno onakvi kakve svi očekujemo da budu. Unutar našeg stručnog stožera ćemo komentirati što nedostaje, ali mogu reći koje pozicije nisu dvostruko popunjene – lijevog beka, zadnjeg veznog i krila, na što smo sad fokusirani – kazao je.

U ponedjeljak s igračima

U svlačionicu još nije ušao.

– Nisam još bio s igračima, u ponedjeljak ću izaći pred njih u svlačionici – rekao je Bjelica, koji dovodi i šestoricu svojih pomoćnika koji su s njim radili u Dinamu. Rene Poms mu je prvi asistent, Nino Bule u ulozi drugog asistenta, kondicijski trener je Martin Mayer, trener za rehabilitaciju Karlo Reinholz, trener vratara Silvije Čavlina, a analitičar Jasmin Osmanović.

– To su ljudi s kojima sam radio u Dinamu i imam apsolutno povjerenje u njih, što ne znači da nam se iz aktualnog stručnog stožera Osijeka neće još netko priključiti. U mojoj je nadležnosti odluka s kime ću surađivati. Birat ću ljude od povjerenja i nema tu nikakve ljutnje.

Bjelica je s Osijekom potpisao ugovor na tri godine, a odmah poslije promocije zanimalo ga je gdje će se na novom stadionu nalaziti njegova klupa. Iduće godine u ovo vrijeme sjedit će na njoj.