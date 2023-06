Bjelica: Livaja možda nije ni trebao biti pozvan, njegove dresove nose djeca i treba im biti primjer

Hrvatska nogometna reprezentacija je na Final Four Lige nacija otišla ima 22 umjesto 23 igrača. Razlog tome je odlazak najboljeg HNL igrača Marka Livaje iz reprezentacije za ovaj ciklus, nakon incidenta u Rijeci tijekom priprema.

Trening hrvatske reprezentacije na Rujevici s više od tisuću gledatelja pretvorio se u incident. Dok su se igrači dodavali loptom, jedan je gledatelj Livaji dobacio: "Što se ne trudiš, konjino" i "J... ti majku." Napadač Hajduka nije izdržao i popeo se na ogradu da bi mu odgovorio uz povike: "Šta je, šta je, šta hoćeš?". Nakon toga je Livaja napustio hrvatsku reprezentaciju

VIDEO - Kladionice ne vjeruju vatrenima, igrače Zlatka Dalića se opet podcjenjuje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nažalost, nakon svega što se dogodilo u protekla 24 sata, osjećam da nisam spreman dati reprezentaciji svoj maksimum i da bih svojim ostankom samo bio smetnja ekipi koja zaslužuje imati mir tijekom priprema za ovo važno natjecanje. Momcima želim svu sreću u Nizozemskoj, da se okite zlatom, za što sigurno imaju kvalitetu i zajedništvo. Zahvaljujem izborniku na razumijevanju, predsjedniku Kustiću i ekipi iz Saveza na podršci te se nadam da će navijači reprezentacije razumjeti ovakav rasplet. Reprezentacija mi uistinu puno znači i nadam se u budućnosti i dalje biti njen član - izjavio je tada Marko Livaja.

Slučaj je u emisiji Sport Nedjeljom komentirao i Nenad Bjelica, bivši strateg Dinama i Osijeka te bivši hrvatski reprezentativac, koji trenutno radi kao trener u turskom Trabzonsporu.

VEZANI ČLANCI:

- Livaja je velik igrač, ikona Hajduka i igrač koji dvije godine nosi Hajduka, ali i igrač koji je HNL-u dao kategoriju više. Njegove majice nose djeca, on mora biti primjer. Svi mi koji smo na tom nekom nivou moramo biti primjer drugima - rekao je Bjelica za emisiju Sport Nedjeljom pa dodao:

- Ja isto u nekim trenucima nisam bio primjer pa sam se ispričao zbog toga i znao da to nije bilo korektno. Mi moramo voditi računa o tome što pričamo, pjevamo i pišemo po društvenim mrežama. Mislim da njegova reakcija nakon finala Kupa nije bila primjerena, ali i da bi jedna isprika sve riješila - rekao je bivši strateg Dinama i Osijeka:

ANKETA - Vjerujete li u pobjedu Hrvatske u finalu Lige nacija?

Bjelica također ističe kako bi se ova situacija ranijom reakcijom i djelovanjem možda mogla riješiti i prije, na drukčiji način.

- On je došao za reprezentaciju s teretom toga. Možda bi ja kao trener to drugačije menadžirao. Možda nije ni trebao biti pozvan za ovu akciju dok se ne zna hoće li ili neće dobiti kaznu. Ne prizivam dečku kaznu, želim mu stvarno sve najbolje, ali mislim da to nije bilo u redu i da nije bilo lijepo. Isto kao što nije bilo lijepo ponašanje tog navijača koji ga je vrijeđao. To je katastrofa i dno dna - zaključio je Bjelica.