Bivši trener Dinama sugerira Daliću: On je naš najbolji centarfor i to bi trebao igrati!

Ono što je morao, Dinamo je napravio, nastavio je domaće prvenstvo s pobjedom od 2:0 nad Šibenikom. Važni su ti bodovi u ligi, ali pobjeda je bila važna i zbog onoga što dolazi, u četvrtak Dinamo otvara natjecanje u skupini s West Hamom, skupini u kojoj su još belgijski Genk i austrijski Rapid.

Nije plavima baš bilo drago što već na startu igraju sa zapravo najjačim suparnikom. No, tko zna, možda to baš i ispadne dobro.

Veseli West Ham u Zagrebu

West Ham je u posljednjoj utakmici engleske lige igrao 0:0 sa Southamptonom, ali je i dalje pri vrhu, na što londonski klub i “puca”. No, kakav je West Ham koji u prvenstvu ima dvije pobjede i dva remija, mogao bi znati Nikola Jurčević, u više od dvije godine i više od stotinu utakmica bio im je na klupi i pomagao Slavenu Biliću, a bio je i trener Dinama.

– Veseli me što ću West Ham gledati u Maksimiru, pratim ih i kad god ih se spomene, sjetim se tih lijepih trenutaka, pogotovu prve godine. A utakmica s Dinamom je otvorena, tu su stvarno moguća sva tri znaka, tako da i Dinamo ima objektivne šanse za pobjedu u četvrtak – kaže Jurčević.

Nagađa se da bi West Ham ipak veću panju mogao posvetiti engleskoj ligi u kojoj sad ima velike ambicije, negoli Europskoj ligi.

– Kad smo bi bili tamo, također smo igrali europska pretkola, ali situacija je bila drukčija u to vrijeme. Morali smo igrati gotovo s cijelom drugom momčadi u Europi i mučili smo se sa svima, s Domžalama, Maltežanima i na kraju ispali od rumunjske Astre. Sad imaju kompletiran igrački kadar, širinu kadra i mogu kombinirati. Možda zaigraju neki igrači koji su manje igrali u ligi, ali ozbiljno se bore za svoj status. Naravno da će svaki engleski klub više pažnje posvetiti Engleskoj nego Europi, pogotovu dok se igra po skupinama. No, West Ham se sad udomaćio na novom stadionu, imaju 50.000 pretplatnika, veliki proračun i žele i u Engleskoj nešto napraviti, ali se i etablirati u Europi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 11.09.2021., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 8. kolo, GNK Dinamo - HNK Sibenik. Bruno Petkovic. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Njihov trener David Moyes napravio je odlične stvari prošle sezone.

– Riječ je o odličnom treneru koji je dugo bio u Evertonu, onda je malo ušao u turbulencije dolaskom u Manchester United, a to nije lako nakon Alexa Fergusona. No, od momčadi koja se borila za ostanak u ligi, s West Hamom je stigao u sami vrh. Pratim ih i vidim da pametno kupuju, dovode karakterne igrače, imaju šest-sedam Engleza koje znam otprije koji imaju naglašeni sportski mentalitet, doveli su dobre češke igrače, fantaziste.

Doveli su i Nikolu Vlašića koji će tako, nakon što je protiv Dinama igrao s CSKA Moskvom, sada protiv plavih biti u dresu “čekićara”.

– Dolazak u West Ham je dobar Vlašićev potez, to mu je korak više u karijeri, a ovaj klub mogao bi biti idealan za njega, može igrati više ofenzivnih pozicija, a West Ham igra ofenzivno i uvjeren sam da će imati prostora – kaže Jurčević.

Dinamo londonsku momčad dočekuje s promjenjivom formom.

Razumljive su oscilacije

– Da, igrao je neke utakmice slabo, neke, kao u Osijeku, odlično. No, to je i razumljivo. Neki su u sezonu ušli bez odmora zbog reprezentacija, neki su igrači, kao Maje, Gavranović, Jakić, otišli, a ovi koji su došli iz hrvatske lige, očito trebaju više vremena. No, Dinamo bi mogao biti dobar u ovoj skupini, može biti i prvi i četvrti, u svakom slučaju ima dobre šanse za prolazak.

Protiv Šibenika Bruno Petković je igrao kao “desetka” i to jako dobro, no Jurčević bi ga radije vidio na mjestu centarfora.

– On u našoj ligi može igrati bilo što jer kad je pravi, onda je zbog svoje kvalitete dominantan, onda i kao “desetka” ili polušpica pokazuje kvalitetu. No, ja bih ga radije vidio kao centarfora. I zbog reprezentacije jer on je naš najkvalitetniji centarfor, a i zbog odlaska u neki jači europski klub. On ima kvalitete top-centarfora, u reprezentaciji ili nekom europskom klubu sigurno ne bi mogao igrati “desetku”.

Moramo spomenuti i Moubandjea koji je ispao s popisa za Europu, odlazio i vraćao se u Dinamo, a u subotu je igrao odlično.

– Uh, čudna je ta situacija. Očito njime nisu bili zadovoljni u klubu, ali je na plaći. Očito se nije snašao u Dinamu, a on je igrao ozbiljnu francusku ligu, bio reprezentativac, pa i u ozbiljnom turskom klubu je igrao godinu dana na posudbi jako dobro. U Dinamu su ga vratili misleći da će proigrati i u ovdje, možda su prelako poslali Leovca u drugu momčad. No, vidjet ćemo – zaključio je Jurčević.