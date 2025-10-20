Bio je zvijezda Dinama i vozio bijesni terenac po Zagrebu, a sada je u sudnici zbog braće Mamić
Najpoznatiji Rumunj u HNL-u Dumitru Mitu (50) osvojio je jedini Kup s Osijekom 1999., s Dinamom početkom 2000-ih osvojio dvije lige, Kup i dva Superkupa, Rabuzinovo sunce dizao i s Rijekom. Osim njega, na osječkom sudu svjedočio je i Kamerunac Patrice Kwedi (42), još jedan bivši Dinamov nogometaš.
– Pomažem prijatelju koji ima krovopokrivačku firmu. Njegov sam zaposlenik. Supruga i ja rastali smo se, a djeca, 26-godišnji Claudio i 18-godišnja Alessia, žive sa mnom. Sin radi, kći još ide u školu – rekao je Dumitru Mitu jednom prilikom.
Mitua još uvijek dobro pamti ljubitelji nogometa u Hrvatskoj, no on je danas izvan nogometnih travnjaka. Prvo je radio kao vozač kombija, a prošle godine nam je otkrio da je danas – radnik u građevini.
- Kakve sam ja imao veze sa Štimcem?! Pa nisam s njim bio vani, nego smo se susreli u tom klubu. Što sam trebao napraviti, ne pozdraviti se s čovjekom kojega poznajem? I to je bilo poslije, a ne prije utakmice, svi smo poslije utakmice izlazili. Imao sam tu potrebu, jednostavno, da svu negativu izbacim iz sebe. Nakon tog slučaja više me nisu htjeli u Dinamu i shvatio sam da je bolje da odem. Bilo mi je žao jer sam se baš želio vratiti u Dinamo. Nažalost, dok sam bio u Dinamu, u Zagrebu mi je bio ukraden automobil, BMW X5 - kazao je Mitu.