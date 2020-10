Bila je na vrhu svijeta pa je propala zbog jedne noći: Njih petorica su me vezali...

Bili smo umorni i otišli smo na spavanje. Odjednom, probudila sam se oko tri sata ujutro. Videla sam kako se petorica muškaraca motaju oko naše kuće. Imali su maske i tamna odijela”, ispričala je Anna Čakvetadze, bivša ruska tenisačica.

Bio je to početak najstrašnije noći njenog života. Anna Chakvetadze bila je peta tenisačica svijeta, živjela je svoj san, bilo je samo pitanje kada će postati najbolja na svijetu, a onda joj se u jednoj noći sve preokrenulo.

Kada se vratila kući u Moskvu s jednoga turnira koji se održavao u Belgiji, Anna je doživjela pravu horor priču.

Imala je 20 godina, osvojila je dva WTA turnira, igrala je u četvrtfinalu Australian Opena i Roland Garrosa, a na US Openu je stigla do polufinala. Pred njom je bila sjajna budućnost, ali onda je stigao taj 17. prosinac 2007. kad se sve preokrenulo.



- Čula sam vrisak iz druge sobe. Znala sam da je to moj otac i odmah sam počela paničiti. Mislila sam da su to posljednji trenuci naših života. Ti muškarci su bili naoružani, imali su pištolje i noževe i prijetili su mom ocu - prepričava Anna pa nastavlja:

- Pokušala sam pobjeći, ali su me uhvatili. Toliko su me čvrsto vezali da su me ruke boljele danima. Roditelje su prisilili da otvore sef i sve su odnijeli. Otac je poslije završio na operaciji jer su mu slomili rame. Mislim da su pljačku planirali danima, pogotovo kad su vidjeli da sam u Belgiji osvojila skupocjeni Rolex - smatra ona.

To je bio razlog zašto se više nikada nije mogla vratiti tenisu na način na koji se prije vraćala.

- Očekivanja za 2008. godinu nikako nisam mogla ispuniti. Svaki dan je bio gori od prethodnog i mislila sam da ta agonija nikad neće završiti. Izgubila sam mjesto na rang listi, izgubila sam bodove - kaže.

Narednih 2009. i 2010. nekako se zadržala u TOP 100, ali je 2011. kolabirala tijekom meča sa Caroline Wozniacki. Više se puta žalila na vrtoglavice i karijeru je završila s 26 godina. Danas je televizijski komentator i analitičar, ima kćer kojoj je u potpunosti posvećena, a na kraju razgovora je poručila:

- Moglo je biti i gore. Zahvalna sam što sam preživjela tu noć. Ipak, tko zna kakvu bih karijeru imala da se sve to nije dogodilo.