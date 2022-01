Bez prve violine lokosice ostale na sporednom kolosijeku

Rukometašice Lokomotive debitirale su u skupini Europske lige porazom od mađarskog sastava Mosonmagyarovari (19:22). Da nije bilo "crne rupe" sredinom drugog poluvremena kada su gošće napravile seriju 7:0, možda bi lokosice upisale i prve bodove.

– Motherson je ekipa koja u svojem sastavu ima čak 11 reprezentativki raznih država. To su sve vrhunske profesionalke. Ono što mene veseli jest to da smo mi odradili odličnu obranu i primili samo 22 pogotka. One, inače, stalno zabijaju više od 30, pa i 40 pogodaka. U jednom trenutku upali smo u crnu rupu jer nemamo rotaciju na vanjskim pozicijama i to je ono što nas je spriječilo da postignemo bolji rezultat. To nam je zalog za budućnost jer smo protiv prave ekipe pokazali da možemo igrati. Posebno u ovakvom sastavu koji još nikad nije igrao - – rekao je trener Nenad Šoštarić.