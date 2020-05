Bez gledatelja, maske i sigurna udaljenost... Evo kako izgleda nogomet nakon povratka

Foto: Pixsell/Reuters Wolfsburg je poveo pogotkom Steffena u 43. minuti, a Jedvaj je izjednačio u 54. minuti, nakon što je Max ubacio iz slobodnog udarca, gostujući branič Brooks pokušao izbacti glavom, ali je pogodio prečku, a na odbijenu loptu prvi je dotrčao Jedvaj i s crte je glavom ugurao u mrežu. To je bio Jedvaj drugi pogodak ove sezone.

