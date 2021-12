Bez akreditacije nitko neće moći ući u Kinu

Hrvatski zimski olimpijci pripremaju se za svoje Olimpijske igre u sjeni proglašenja najboljih hrvatskih sportaša za 2021. godinu, u kojim izborima je samo jedan od njih bio nominiran (Zubčić).

I dok naši vodeći skijaši i skijašice, u jeku natjecanja u Svjetskom kupu, o tome još i ne razmišljaju, neki drugi potencijalni sudionici "igara snijega i leda" itekako se preznojavaju. Jer, u jeku su završna natjecanja za olimpijske norme čije se zaključenje očekuje 17. siječnja.

Zasad devet sigurnih

Što je o svemu tome poznato ovog časa, nešto više od mjesec dana prije početka Igara, rekao nam je šef Hrvatske misije u Pekingu Damir Šegota.

– Za sada imamo devet sigurnih olimpijaca, a računamo na njih 14 do 16, što je slično broju s prethodnih Igara. Zasad je sigurno petero skijaša, tri muškarca i dvije žene, nordijsko skijanje ima dvije ženske i jednu mušku kvotu, a jednu kvotu ima brzo klizanje, odnosno "short track".

Popunimo li te kvote imenima, onda su to alpski skijaši Filip Zubčić, Matej Vidović i Samuel Kolega, odnosno Leona Popović i Zrinka Ljutić. U nordijskom skijanju to su Vedrana Malec i Tena Hadžić te Marko Skender, a u "short-tracku" je to Valentina Aščić. A u kojim bismo to sportovima onda mogli imati još pet do sedam predstavnika?

– U alpskom skijanju nadamo se trećoj ženskoj kvoti i četvrtom skijašu, no kako se Elias Kolega još nije dovoljno oporavio, a i ne zna se kako će biti s Istokom Rodešom, također rekonvalescentom, pitanje je onda tko bi to bio – pita se Šegota i dodaje:

– U snowboardu bi to trebala biti Lea Jugovac koja je trenutačno unutra, mislim da je 28. od 30 onih koliko putuje u Peking, no sve je to još granično baš kao i s bob posadom.

U biatlonu je situacija slična onoj uoči Igara u PyeongChangu 2018.

– Naš najbolji biatlonac Krešo Crnković također je granični slučaj, no ako ne uspije ići kao biatlonac, on ima uvjete da nastupi u skijaškom trčanju kao što je to bio slučaj na prethodnim Igrama. Jer, premda je biatlonac, on je i naš najbolji trkač. No, to je nešto što ovaj put moramo unaprijed iskomunicirati s matičnim savezom da nam se ne dogodi isto što i prije četiri godine kada je jedan slučaj sramotio Hrvatsku. Tada smo imali problem kakav sada želimo izbjeći. Biatlonac Crnković tada je išao kao trkač, a nije išao Skender, čiji je otac Zoran bio serviser reprezentacije. Kako je tata Skender smatrao da je na te Igre trebao putovati njegov sin, njegov odnos s Crnkovićem nije bio idealan, a sve je eskaliralo novinskim naslovima "hrvatski trener napustio reprezentaciju".

A što se zapravo tada zbilo?

– Kada su svi naši trkači završili sa svojim prijavljenim disciplinama, Zoran Skender je zamolio da krene kući i prije završetka Igara zbog bolesti jednog člana obitelji, što smo mu mi i odobrili. Pitali smo to i Crnkovića je li to i po njemu u redu jer on je odlučio trčati na 50 kilometara i on je rekao da jest i da će se snaći za servis skija kod Bugara ili Talijana. I onda je odjednom netko iz Crnkovićeva okruženja na društvenim mrežama pustio tu priču od "treneru koji je napustio reprezentaciju". Ovaj put nećemo dozvoliti da se takvo što ponovi.

Nažalost, većina spomenutih sportaša su iz kategorije "važno je sudjelovati", što također treba cijeniti, a vrlo malo ih se može nadati zapaženom plasmanu.

– Jedini realni kandidat za medalju je Filip Zubčić i to u veleslalomu. Slalomaš Vidović mogao bi ući među 15 dok za mlađeg Kolegu ne znamo koliko može. I Leona Popović bi u slalomu mogla kandidirati za prvih 15, a kada su u pitanju Komšić i mlađahna Ljutić, tu se nadamo da mogu biti u prve dvije trećine konkurencije. A te dvije trećine su mjerilo uspješnosti i za ostale hrvatske olimpijce jer nitko od njih u svom sportu ne pripada svjetskom vrhu.

Što se pak tiče protuepidemijskih mjera u zemlji iz koje je koronavirus i krenuo u svijet i u kojoj su vlasti u stanju, zbog samo jednog zaraženog, strpati u karantenu 200.000 njegovih "susjeda", može se očekivati da će sve biti još strože nego ljetos u Tokiju.

– U Kinu će doputovati moći samo oni koji imaju akreditacije i to samo određenim aviokompanijama koje će za takvo što biti "licencirane". Dakle, to će biti zrakoplovi samo sa sportašima, njihovim trenerima i vođama reprezentacije, bez običnih putnika i polijetat će iz određenih europskih zemalja. Kada pak stignemo tamo, kretanje izvan takozvanih balona bit će zabranjeno po cijenu oduzimanja akreditacije, a ako netko na koncu bude pozitivan, taj će morati ostati u karanteni u Kini neko vrijeme.

Opet bez hrvatskih državnika

Kao i u Tokiju, ni u Pekingu neće biti hrvatskih državnika što pak ne znači da je i Hrvatska pribjegla diplomatskom bojkotu, već je riječ o štednji.

– Na svečanom otvaranju Igara bit će nazočni glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač i dopredsjednica HOO-a Morana Paliković Gruden. Ona će zamijeniti predsjednika Zlatka Matešu koji je spriječen putovati iz zdravstvenih razloga.

Kao članica MOO-a nazočna će biti i Kolinda Grabar-Kitarović, dok će hrvatskoj delegaciji pri ruci biti veleposlanik RH u Kini Dario Mihelin. No, on neće biti od velike pomoći kao što je to bio slučaj s veleposlanikom Hrastićem u Tokiju.

– Problem je u tome što će naši sportaši biti podijeljeni u tri sportska sela, a najviše će nas biti u onome 150 kilometara udaljenom, Yanqing gdje će biti skijaši. Naši predstavnici u biatlonu, skijaškom trčanju i snowboardu bit će u Zhangjiakouu, a samo će brza klizačica biti u Pekingu gdje je i veleposlanikova rezidencija. S obzirom na to da će njemu biti zabranjen fizički kontakt sa sportašima, nema smisla ni da dolazi u Yanqing gdje bi u selo smio ući jedino u onom "svemirskom" skafanderu. I zato ćemo akreditaciju atašea, a u Tokiju je to bio veleposlanik Hrastić, ovom prigodom dati direktoru skijaške reprezentacije Vedranu Pavleku - zaključio je Šegota.