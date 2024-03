Barcelona propustila iskoristiti kiks Girone

Bez pobjednika i bez pogodaka završila je posljednja utakmica 27. kola španjolske LaLige u kojoj je Athletic ugostio Barcelonu. Tako je katalonska momčad propustila priliku probiti se na drugo mjesto, što joj je bilo ponuđeno pobjedom Mallorce nad Gironom (1-0).

Barcelona je s 58 bodova ostala na trećoj poziciji i za vodećim Real Madridom zaostaje za osam bodova. Athletic Bilbao je s 50 bodova ostao na petom mjestu. Nogometaši Girone doživjeli su treći poraz u posljednje četiri prvenstvene utakmice, a u nedjelju su poraženi na gostovanju kod Mallorce s minimalnih 1-0. Pobjedu domaćoj momčadi donio je Jose Manuel Copete pogotkom u 33. minuti.

Girona je s 59 bodova na drugom mjestu, a za vodećim Real Madridom (66) zaostaje za sedam bodova. Mallorca je s 27 bodova zasjela na 15. mjesto i pobjegla na osam bodova od zone ispadanja.

Napoliju derbi protiv Juventusa

U derbiju 27. kola talijanskog nogometnog prvenstva aktualni prvak Napoli je pobijedio Juventus sa 2-1. Kviča Kvaratskhelia (42) i Giacomo Raspadori (88) zabili su za Napoli, dok je gol za torinsku "Staru damu" postigao Federico Chiesa (81).

Gosti su prvi zaprijetili, u 10. minuti je Dušan Vlahović primio centaršut unutar kaznenog prostora, ali je pucao pokraj desne stative. U 25. minuti zaprijetio je i Napoli, ali je Giovanni Di Lorenzo loše pucao na jednu odbijenu loptu. Novu priliku Vlahović je imao u 34. minuti, no pogodio je okvir gola.

Domaćin je poveo u 42. minuti sjajnim golom Kviče Kvaratskhelije. Nakon ubačaja s desne strane, Gleison Bremer je izbio loptu do Gruzijca koji je iz voleja pogodio u mrežu pored nemoćnog Wojciecha Szczesnyja. Juve je praktički u idućem napadu mogao do izjednačenja. Rugani je "ukrao" loptu Traoreu gurnuvši je do Vlahoviću koji bio sam ispred golmana, ali je pucao pored gola.

Juve je bio korak do izjednačenja i u 53. minuti, no Andrea Cambiaso je pucao malo iznad prečke. Gosti su ipak izjednačili u 81. minuti golom Chiese. No, četiri minute kasnije Napoli je dobio jedanaesterac. Pucao je Victor Osimhen, Szczesny je obranio, ali je Raspadori zabio odbijenu loptu. U samoj završnici Chiesa je mogao izjednačiti, ali je loše pucao.