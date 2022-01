Australski novinar pronašao nelogičnost u Đokovićevoj potvrdi: 'Ljudi, ovo je sve sumnjivije'

Ben Rothenberg, australski novinar koji detaljno prati slučaj Novaka Đokovića, objavio je tenisačevu potvrdu s rezultatima testiranja na koronu 16. prosinca.

Na testu piše da je Đoković pozitivan, no skeniranje priloženog QR koda pokazuje različite rezultate.

"Ljudi, postaje još sumnjivije. Đokovićev priloženi nalaz pozitivnog testa na COVID-19 od 16. prosinca (kod 7371999-259039) na dnu ima QR kod. Kada ga skenirate, a možete to učiniti i sami, vodi vas na stranicu koja pokazuje da je test bio negativan, a ne pozitivan", napisao je Rothenberg, a onda je dodao:

Folks, it gets fishier.



Djokovic’s presented positive Covid test from December 16 (confirmation code 7371999-259039) comes with a QR code on it.



When you scan that QR code (and you can try yourself), it takes you to a website showing that test was *negative*, not positive.



🤷 pic.twitter.com/Ivu1vdsgOO