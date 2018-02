Aurel Benović sa 17 godina izborio Svjetski kup u Dohi

Nacionalni gimnastički centar Aton u Nedelišću bio je domaćin najboljim hrvatskim gimnastičarima i gimnastičarkama koji su se okupili na pripremama. Na jednom mjestu okupile su se sve najjače hrvatske reprezentacije u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici, a vrhunac priprema bili su kontrolni treninzi za mjesta u reprezentaciji za nastup na Svjetskim kupovima u Bakuu (od 15. do 18. ožujka) i Dohi (od 21. do 23. ožujka).

Gimnastička budućnost

Tako će na prvom turniru Svjetskog kupa u Bakuu nastupiti Filip Ude i Robert Seligman na konju s hvataljkama, Anton Kovačević na preči te Ana Đerek na gredi i parteru. Već nekoliko dana poslije u Dohi će hrvatsku reprezentaciju činiti olimpijka Ana Đerek (greda i parter), Karlovčanka Petra Furač (greda), aktualni svjetski prvak na preči Tin Srbić, na istoj spravi nastupit će i Anton Kovačević, a na konju s hvataljkama pak uz Roberta Seligmana mjesto je kontrolnim treningom izborio član ZTD Hrvatski Sokol, Kristijan Vugrinski. Pravo iznenađenje priredio je 17-godišnji osječki junior Aurel Benović. Sjajnom vježbom na tlu ušao je u društvo među “velike dečke”, izborio Dohu i potvrdio najave da će upravo on biti dosljedan nasljednik svog klupskog kolege iz GD Osijek Žito, Tomislava Markovića.

– Mi smo u hrvatskoj gimnastici ustanovili sustav kontrolnih treninga s pomoću kojih dolazimo do kandidata za odlaske na najveća natjecanja. Takav sustav pokazao se u proteklom periodu kao ključan sistem bodovanja i napredovanja hrvatskih gimnastičara. Rezultat je takvog sustava i prvak svijeta Tin Srbić, koji je u proteklim godinama upravo prošavši ovaj filtar napredovao i stvorio prepoznatljivost – rekao je Vladimir Mađarević, dopredsjednik HGS-a.

Zanimljivo je bilo u dvorani čuti komentar velikog izraelskog parteraša Aleksandra Šatilova koji je za Benovića rekao: “Ovaj je mali sigurno iz Markovićeve škole, on je njegova kopija.”

Marković puno pomaže

– Među gimnastičarima se lako prepoznaju određeni pokreti, mimika tijela i vrlo lako, ako si od istog trenera ili ako si dugo zajedno s nekim na treninzima, jednostavno upiješ način kretanja po parternoj plohi. Mnogi u Aurelu vide “malog Markovića”, što je meni jako drago, jer Tomi nam svima nedostaje u reprezentaciji. Ali, on je sada naš trener, ima veliko iskustvo, proputovao je cijeli svijet, školovali smo ga za to i on je naša velika podrška. Sve se nekako kroz tu veliku nesreću s Markovićem kapitaliziralo i skupilo u pozitivnu energiju preko Aurela. On je idealan nastavak na Markovićevu karijeru u idućih 10-15 godina – poručio je Vladimir Mađarević, dodavši:

- Pozitivan šok na ovom okupljanju napravio je mladi Aurel Benović koji još uvijek može nastupati za juniore, ali sa svojim trenerskim timom odlučio je pokušati dohvatiti seniorske kriterije. Nitko na to nije računao, ali on je uspio svoju vježbu odraditi od početka do kraja i na iznenađenje svih doći do seniorskog A kriterija za SK Dohu, što nije polazilo za rukom puno ozbiljnim seniorima – istaknuo je Mađarević.