Atraktivna Splićanka zavela američkog tenisača? Objave govore da tu nešto ima

Prelijepa hrvatska tenisačica Klara Mrčela, koja trenira i studira na Državnom sveučilištu Cleveland, po svemu sudeći se nalazi u vezi s darovitim kolegom Michaelom Mmohom (22).

Atraktivna Splićanka u utorak je na svom profilu objavila selfie fotografiju, koju je mladi Amerikanac, inače osvajač juniorskoga državnog teniskog prvenstva 2016. godine, prokomentirao uz riječ "moja" i nacrtano srce.

Foto: instagram.com/klaramrcela/

Mrčela je na to odgovorila "prokleto točno", pa sve govori u prilog tome da je teniski svijet dobio još jedan par.

Njih dvoje su se ljetos na društvenim mrežama pohvalili izletom u Miami, ali tada se njihova večera mogla protumačiti i kao izlazak na večeru dvoje kolega.

Inače, Mmoh je do sada osvojio dva ATP Challenger naslova i 4 ITF Futures turnira. U 2020. godini je nastupio na Australian Openu, US Openu French Openu, ali nije dogurao dalje od drugog kola.

Michael Mmoh is a babe magnet it seems. First Fanny Stollar, now another tennis player Klara Mrcela. pic.twitter.com/nPsq1hscN4