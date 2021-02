ATP Melbourne: Čilić propustio pet meč-lopti

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u 2. kolo ATP turnira "Murray River Open" koji je održava u Melbourneu, on je protiv Francuza Jeremyja Chardyja propustio pet meč-lopti te je Francuz na kraju slavio sa 2-6, 6-3, 7-6 (8) nakon dva i pol sata igre.

Čilić je odlično krenuo u susret, u prvom je setu tri puta oduzimao servis suparniku te ga lako riješio u svoju korist sa 6-2. Početkom drugog seta Čilić je u dva gema imao po "break-loptu", no nije uspio doći do prednosti, da bi u osmoj igri te dionice izgubio svoj početni udarac iako je imao pet prilika za osvajanje tog gema (40-0 i dvije prednosti). U toj igri Čilića je izdao prvi servis kojega nikako nije mogao ubaciti da bi Chardy do "breaka" stigao zahvaljujući dvostrukoj servis pogrešci našeg igrača.

Uslijedio je dramatični treći set koji je trajao koliko i prva dva. Čilić je kod vodstva 2-1 stigao do 0-40 na servis Chardyja, no Francuz je svaki put pogodio prvi servis te se uspio izvući. Chardy je stigao do "breaka" u sedmoj igri kada je osvojio čak tri poena na Čilićev prvi servis, a sve do tog trenutka u meču osvojio ih je isto toliko, Čilić je uspio uzvratiti "re-breakom" za 4-4 i produžiti dvoboj. Kada je Chardy još jednom oduzeo servis Čiliću i poveo sa 6-5 imao je servis za meč, no Čilić je tada odigrao odličan gem i osvojio sva četiri poena i tako osigurao odlučujući "tie-break".

Čilić je bio u stalnoj prednosti u odlučujućoj igri te je stigao do tri vezane meč-lopte kod vodstva 6-3. Upravo na prvu meč-loptu Čilić je imao najbolju priliku, ali je promašio forhend koji je završio u sredini mreže. Kada je stigao i na servis uz meč-loptu nije uspio ubaciti prvi servis što je Chardy iskoristio za poravnanje na 6-6. Imao je Čilić potom meč-lopte i kod 7-6 te 8-7, no nije završio dvoboj da bi kod rezultata 8-8 napravio novu, čak devetu dvostruku servis pogrešku i ponudio Chardyju prvu meč-loptu i to uz servis. Francuz nije trebao drugu priliku za upisivanje treće pobjede u sedmom međusobnom dvoboju protiv Čilića.

Bio je ovo Čiliću jedini pripremni turnir pred nastup na prvom "grand slam" turniru sezone Australian Openu koji počinje za tjedan dana također u Melbourneu.