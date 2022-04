Atalanta kod kuće izgubila od Napolija, koji je nakratko preuzeo vrh ljestvice

Nogometaši Napolija bodovno su se izjednačili s Milanom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva 3:1 (2:0) gostujućom pobjedom protiv Atalante u Bergamu u susretu 31. kola.

Napoli je poveo još u otvaranju utakmice kada je Insigne (14-11m) iskoristio kazneni udarac kojega je skrivio vratar Musso srušivši u svom kaznenom prostoru Mertensa. Prednost gostiju povećao je Politano (37) udlično utrčavši iza domaće obrane na ubacivanje Insignea iz slobodnog udarca. Nadu domaćima vratio je De Roon (58) pogotkom glavom, no da tri boda otputuju u Napulj pobrinuo se Elmas (81) realiziravši protunapad i asistenciju Lozana.

Napoli sada ima 66 bodova, kao i Milan, no odigrao je utakmicu više od "crno-crvenih" koji će u ponedjeljak ugostiti Bolognu.

Mario Pašalić ušao je u igru za Atalantu, koja je ostala šesta sa 51 bodom, tek u 83. minuti.

U Udinama se nakon više od 15 mjeseci i dvije teške ozljede koljena na travnjake Serie A vratio Marko Rog u dresu Cagliarija, on je u 1:5 (1:2) porazu svog sastava u igru ušao u 65. minuti kada je domaći sastav već imao tri pogotka prednosti. Rog je posljednji prvenstveni nastup imao još 23. prosinca 2020. godine.

Inače, poveo je Cagliari lijepim golom Joaoa Pedra (32), no Udinese je preokrenulo već do odlaska na odmor preko Becaa (38) i Beta (45). U nastavku je Beto (49, 73) postigao još dva gola, no najljepši pogodak na susretu djelo je Moline (59) koji je sa 25 metara lobao gostujućeg vratara.

S ova tri boda Udinese je skočio na 12. mjesto sa 33 boda, dok je Cagliari 17. sa 25 bodova, tri više od Genoe i Venezije koje se nalaze u zoni ispadanja.