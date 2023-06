Andrej Panadić: 'Nakon gola za 1:1 bilo je divota za gledati'

Nakon nekoliko preokreta i uistinu velikog vrtloga emocija Hrvatska je 4:2 pobjedom protiv Nizozemske nakon 120 minuta igre osigurala finale i medalju u Ligi nacija. Našeg sugovornika, bivšeg nogometaša Dinama i bivšeg reprezentativca Jugoslavije, a sada trenera kosovskog prvoligaša Ferizaja Andreja Panadića, pitamo kako to da Hrvatska gotovo uvijek u velikim utakmicama mora uz prvi primljeni pogodak, dramu i produžetke, i kako to da smo toliko uspješni u toj drami.

- Nije to slučajno. Moraš imati pobjednički mentalitet i to je zaista odlučujuće. To generalno vuku iskusni igrači poput Modrića, Brozovića i Perišića i daju ti sigurnost i već ustaljeni mentalitet da se nikad ne odustaje. Što god radio u životu, ne možeš odustati. Najviše zbog toga mislim da ova generacija uspijeva. Opet smo prošli dalje na produžetak i igramo finale jednog natjecanja koje ti ipak donosi trofej i veliki novac. Nije to za badava sve.

Panadić otkriva da je inače vjerovao u hrvatske preokrete u prošlim velikim utakmicama, no u ovoj ipak ne. - Danas sam prvi put mislio da se nećemo vratiti. U prvom poluvremenu smo izgledali čudno, linije nisu bile baš posložene i imali smo problema. To su već velike stvari koji su oni napravili. Nakon što smo zabili gol za 1:1 počeli smo baš igrati svoju igru kako treba. To je bilo divota za gledati.

Moramo spomenuti strijelce iz igre na susretu, Brunu Petkovića i Marija Pašalića, koji su već sada mnogim važnim golovima dali poprilično dobar obol reprezentaciji.

- Oko Petkovića se uvijek sve događa. Penal na njemu, gol je dao, pa još jedan koji je sad na kraju bio poništen, sve se oko njega događa kad je na terenu. Pašalić je odigrao jednu konstantno dobru utakmicu, iznenadio me svojom izdržljivosti i taktički je odradio utakmicu fenomenalno. Naravno, treba zabiti gol, ali mene puno više od gola impresionira kako su sveukupno igrali. Što se samih golova tiče, ma to su sve majstori

Najveće iznenađenje za mnoge pratitelje reprezentacije bilo je uvrštavanje Luke Ivanušeca u prvih 11, nakon što se briljantnom polusezonom u Dinamu vratio u reprezentaciju. Ivanušec je asistirao za Pašalićev pogodak i ostavio generalno dobar dojam. Je li zavrijedio Dalićevo povjerenje?

- Zaslužuje svojim igrama u Dinamu biti tu i danas je pokazao da je vrijedan. Sve je napravio kod Pašalićevog gola, i ukrao loptu i namjestio gol. Vidi se da ima hrabrost i samopouzdanje, nekad i griješi, ali to znači i da pokušava. Nisam očekivao da će igrati od prve minute, vjerojatno je to iznenadilo i Nizozemce - zaključio je hrvatski trener Andrej Panadić.

