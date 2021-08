Ana Konjuh na korak do plasmana na US Open: Pobijedila je Juliu Grabher

Hrvatsku tenisačicu Anu Konjuh još jedna pobjeda dijeli od plasmana u glavni ždrijeb US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u ovoj sezoni, nakon što je pobijedila Austrijanku Juliju Grabher (WTA - 198.) sa 6:3, 7:6 (2).

Za plasman u glavni ždrijeb Konjuh će igrati protiv bolje iz dvoboja Britanke Jodie Anne Burrage (WTA - 235.) i Švicarke Stefanie Voegele (WTA - 128.).

Konjuh je bila juniorska pobjednica US Opena 2013., a na tom je turniru ostvarila i najbolji Grand Slam rezultat u seniorskoj karijeri, kad se 2016. probila do četvrtfinala. No, zbog brojnih ozljeda i operacija, 23-godišnja Dubrovčanka od 2017. nije nastupila u New Yorku.