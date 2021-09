Amerikanac kažnjen s 10.000 dolara: Smijurija, pa nije moje da mjerim veličinu slova!

Ivan Dodig najbolje se od naših tenisača snašao na ovogodišnjem US Openu. S novim partnerom Indijcem Rohanom Bopannom (ovo im je četvrti turnir) ušao je u osminu finala muških parova nakon što su njih dvojica u drugom kolu sa 6:3, 4:6, 6:4 nadjačala Monegažanina Huga Nysa i Francuza Arthura Rinderknecha.

Odluka o pobjednicima pala je u prvom gemu odlučujućeg seta kad su Hrvat i Indijac treći put u meču došli do breaka, a tu su početnu prednost zadržali i do kraja susreta. U dvoboju za ulazak u četvrtfinale čekaju ih četvrti nositelji i jedni od glavnih favorita za naslov, Amerikanac Rajeev Ram i Britanac Joe Salisbury.

Dodig cilja na prvo mjesto

Dodig relativno često mijenja partnere, neki će reći i prečesto, ali čini se da bi suradnja s 41-godišnjim Indijcem, uspješnim igračem parova s 19 osvojenih naslova (pet godina mlađi Dodig ima ih 16) mogla potrajati. I da bi mogla biti uspješna, iako će Međugorac s Bopannom teško ostvariti ono što mu se nudilo sa Slovakom Filipom Polašekom, a to je plasman na završni Masters parova u Torinu. On i Polašek u tom poretku još uvijek stoje visoko (šesti su), ali Dodigu je očito od plasmana na Masters bilo važnije nešto drugo (on i Bopanna zasad su 54. u svjetskom poretku parova).

Plasmanom u osminu finala posljednjeg Grand Slam turnira sezone Ivan Dodig je na listi parova napredovao tri mjesta i ponovno se vratio u Top 10, u takozvanom poretku uživo sada je deveti. Njegov je cilj prvo mjesto, a dosadašnji najbolji plasman bilo mu je četvrto. U tom će mu smislu sraz s Ramom (također njegovim bivšim partnerom) i Salisburyjem biti poseban izazov.

Dodig je uspješan i u mješovitim parovima, on i Amerikanka Nicole Melichar-Martinez kao prvi nositelji bili su na startu bolji od kinesko-australske kombinacije Shuai Zhang/John Peers sa 7:6 (3), 4:6, 12:10), pri čemu su u super tie-breaku spasili dvije meč-lopte. Međugorac u miksu ima tri Grand Slam naslova (dva Roland Garrosa i Wimbledon), sva tri je osvojio s Tajvankom Latishom Chan. Sada pokušava osvojiti svoj prvi mješoviti trofej u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kao što se zna, US Open je posljednji Grand Slam turnir u godini i na neki način kruna teniske sezone. To je ujedno i jedan od najstarijih teniskih turnira, prvi put je održan 1881. i to u Newportu. Poslije se često selio, a mijenjao je i podlogu: na betonu se igra od 1978., a prije toga se igrao na travi (do 1974.), pa čak i na zemlji (od 1975. do 1977.).

Selidbu u New York inicirali su tenisači posebnom peticijom, a čini se da je ta selidba bila korisna za organizatore, ali i za tenisače, posebno one američke koji na tom turniru dominiraju. Ni ove godine im ne ide loše, u osmini finala su trojica – Opelka, Tiafoe i Brooksby, ali objektivno se najviše može očekivati od 24-godišnjeg Reillyja Opelke (službeno 24. na ATP listi, ali u poretku uživo već 19.), koji je uz našeg Karlovića s 211 centimetara najviši igrač na Touru. Opelka je jedan od najboljih servera današnjice, jako mu je teško oduzeti servis i dosad na turniru nije izgubio ni set. No njega muče druge brige, morao je platiti kaznu od 10.000 USD za uistinu bizaran prekršaj. Logo (sponzora) na njegovoj sportskoj torbi bio je veći od propisanoga...

– Kakva smijurija, platiti 10.000 dolara za tako nešto. Naprosto se dogodila pogreška u proizvodnji zbog konverzije u Europi. Kazali su mi da to pokrijem nečim, ali su me odrapili s 10.000. Rekao mi je Taylor Fritz da je on polomio reket preko koljena i nije dobio nikakvu kaznu, a mene su zbog torbe kaznili. Kakva šala! Da barem mogu taj novac donirati u humanitarne svrhe. Uistinu mislim da su pretjerali. Moj posao nije da mjerim veličinu slova, nego da pobjeđujem – kazao je Opelka koji će se za četvrtfinale boriti s Južnoafrikancem Lloydom Harrisom, također jednim od iznenađenja turnira.

Barty ispala s turnira

A da su na US Openu opasne i Amerikanke, a ne samo Amerikanci, potvrdila je Shelby Rogers, partnerica naše Petre Martić u igri parova, koja je, na oduševljenje domaće publike, izbacila najbolju tenisačicu svijeta i wimbledonsku pobjednicu Ashleigh Barty sa 6:2, 1:6, 7:6 (5), iako je Australka u petom setu vodila s 5:2 u gemovima.