Amerikanac iz Cedevite otkrio nevjerojatnu stvar o bratiću Russellu Westbrooku

Pred košarkašima Cedevite večeras je “biti ili ne biti” polufinalni ogled doigravanja ABA lige protiv podgoričke Budućnosti. U 19 sati u Draženovu domu bit će podbačena lopta između suparnika od kojih će jedan večeras u finale, a drugi će završiti “regionalnu” sezonu.

A o “utakmicama nakon kojih nema sutra”, ima što reći i Cedevitin startni razigravač i igrač Justin Cobbs (28, 191 cm), MVP prošlosezonskog finala francuskog prvenstva u kojem je slavio sa svojim klubom Le Mansom.

- Sve tri naše serije dobili smo u majstoricama. U četvrtfinalu treću, a polufinalu i finalu petu, i to još u gostima. Dakle, vrlo dobro znam što nas čeka, ali i da je to utakmica u kojoj imamo priliku dokazati da zaslužujemo biti na ovoj pozornici.

U ABA ligi malo toga sude

Za razliku od francuskog polufinala i finala, Cobbsova momčad ovaj put “do or die” utakmicu igra na svom terenu, no ima li i sve ono što se podrazumijeva kao prednost domaćeg terena?

- Bez obzira na to što naši navijači nisu glasni koliko i oni u Podgorici, još uvijek nam daju prednost. Osim toga, prednost je i to što spavamo u svom krevetu, što smo trenirali u svojoj dvorani.

Mnogi misle da je Budućnost i dalje favorit serije jer je momčad jačih individualaca i dvostruko skuplja od Cedevite.

- To što oni imaju Colea i Clarka, bivše NBA igrače, i budućeg Bitadzea, trenutačno ništa ne znači. Uostalom, ove sezone smo ih dvaput pobijedili, baš kao i oni nas, a i ja sam uvjeren da smo Pullen i ja najbolji bekovski par u ligi.

A kakva je ABA liga u usporedbi s francuskom ligom za koju kažu da je vrlo atletična?

- U Francuskoj se igra “run and gun” košarka s puno trčanja i skakanja, no vjerujte mi, ABA liga je “fizikalnija”, s puno više kontakt-igre, s puno hvatanja, držanja, sudara i sa manje suđenih prekršaja. Ja sam u Francuskoj bio vodeći po broju iznuđenih prekršaja i slobodnih bacanja, a u ABA ligi nisam ni među pet.

Kakva je njegova budućnost? Zanima li ga više Euroliga ili NBA liga?

- Nisam odrekao svojih NBA snova, jer uvijek želite igrati u svojoj zemlji protiv najboljih na svijetu. No, ovog trenutka više me privlači Euroliga jer bih u njoj mogao igrati važnu ulogu, a u NBA ligi bih vjerojatno bio 13-14 igrač, koji jedva da ustaje s klupe.

No, ima jedan član njegove obitelji koji “rastura” u NBA ligi, a to je Russell Westbrook, čovjek koji je nedavno ostvario doseg kakav je postigao još samo legendarni Wilt Chamberlain daleke 1968. godine, a to je 20-20-20, nastup sa po 20 koševa, 20 skokova i 21 asistencijom.

- Russell mi je bratić, mi smo sinovi dvojice braće. Ta se utakmica igrala u Los Angelesu, njegovu i mojem rodnom gradu, a on je bio vrlo motiviran da svoju obitelj učini ponosnom. Za to što je on postigao morate imati jako puno energije i hrabrosti, no njega velikim NBA igračem čini prije svega njegovo srce. On nije najvještiji, nije ni najbolji šuter ili dodavač, ali uvijek daje 150 posto.

A za Russella kao srednjoškolca takvo što bilo je samo puki san.

- Vjerovali ili ne, Russell do 18. godine nije mogao zakucati. No, ono što se kasnije dogodilo Božje je djelo, kao neki nastavak onoga što je bilo suđeno njegovu najboljem prijatelju Khelceyu Barrsu koji je, nažalost, umro sa 16 godina, i to na košarkaškom parketu, a to je bio dečko koji je trebao iz srednje škole ići izravno u NBA ligu. Russell sada kao da igra i s njegovom energijom.

Obožavam hranu u Zagrebu

Justin se pak raduje novoj energiji koja će doći na ovaj svijet rođenjem njegova sina.

- Uzbuđen sam jer supruga Dior treba roditi u srpnju, a sin bi se trebao zvati Kaiden. Ja ću biti treći cedevitaš koji će ove sezone dobiti dijete. Krušlin je već dobio, a Murić ga čeka kao i ja.

Čini se da se Amerikancu sviđa u Cedeviti i Zagrebu.

- Moje je iskustvo sjajno, posebice s hranom. Bio sam u jako puno restorana s dobrom hranom. Isti dojam stekle su i moja supruga i majka. Idealno bi bilo kada bismo izborili Euroligu, no ja bih mogao ostati i ako ne osvojimo ABA ligu jer trener Rimac i sportski direktor Mršić učinili su puno za mene. Bit ću im zauvijek zahvalan.