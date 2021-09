Ambiciozni slovenski klub predvodi hrvatski menadžment

U utakmici za treće mjesto opatijskog Liburnia kupa, za koju se očekivalo da će biti finalna, Partizan je glatko pobijedio Cedevita Olimpiju 100:83.

Ljubljančani su tako neočekivano zauzeli posljednje mjesto na turniru koji bi trebao biti tradicionalan, no s obzirom da je riječ o pripremnim utakmicama nitko se zbog toga nije posebno uzrujavao. Pa čak ni glavni sponzor Emil Tedeschi, veliki košarkaški zaljubljenik, koji je pratio utakmicu u društvu svojih najbližih suradnika što znači i s Nevenom Vrankovićem, predsjednikom zagrebačke podružnice odnosno Cedevita Juniora.

- Bez obzira što je riječ o pripremnim utakmicama, bilo bi neozbiljno kada bih kazao da sam zadovoljan jer i da smo dobili neku od utakmica bilo bi to samo mazanje očiju. Na nama se vidi da nismo dovoljno trenirali - kazao je trener zmajčeka Jurica Golemac pojasnivši:

- Naša četiri olimpijca, Blažič, Murić, Dimec i Rupnik, na čiji smo reprezentativni doprinos iznimno ponosni, vratili su se iz Tokija ponosni, ali i fizički i mentalno iscrpljeni pa priželjkujem da se čim prije vrate u formu s kojom su sudjelovali u osvajanju četvrtog mjesta na Olimpijskim igrama. S druge strane, naši Amerikanci stigli su kasno pa smo bez dovoljno zajedničkih treninga. Zato sam na ovom turniru gurao u rotaciju malog Šćuku jer je izniman talent. Dogodit će nam se da ćemo najprije igrati utakmice, a onda imati mini pripreme no to je sada tako. Sve u svemu, bitno je da smo zdravi i kada dođe za to potreba bit ćemo spremni.

E sad, tu se postavlja pitanje što će to značiti u odnosu na klubove koji su uložili daleko najviše a to su srpske perjanice euroligaš Crvena zvezda i Partizan?

- Bez obzira koliko je novaca u igri, sve će se rješavati na parketu. Ja sam siguran da ćemo mi svima moći parirati. Niti u jednu utakmicu nećemo ulaziti kao autsajderi nego kao momčad koja može igrati sa svima.

Hrvatski trener na klupi Ljubljančana uvjeren je da ove sezone ima bolju momčad no prošle što je, zacijelo, posljedica i određenog povišenja proračuna.

- Držim da imamo više kvalitete nego lani, no od pojedinačne kvalitete do kvalitetne momčadi velik je proces. Prošle sezone imali smo u Perryju razigravača koji je bio prilagođeniji europskoj košarci no što je sada Keene koji će s vremenom biti sve bolji. Pullenu će trebati vremena jer je, kao i uvijek, došao nespreman, s viškom kilograma.

S obzirom da nam je trener kazao da oni u svakoj utakmici planiraju ići na pobjedu, tko god da je ispred njih, za novosezonske klupske ciljeve pitali smo direktora Davora Užbinca koji nam je otkrio da je hrvatska kompanija Atlantic Grupa, sa svojim članicama i partnerima, i dalje najveći sponzor dok drugu sponzorsku polovicu čine slovenske tvrtke.

- Naši minimalni ciljevi su dohvatiti polufinale ABA lige, osminu finala Eurokupa i osvojiti slovenska klupska natjecanja. Klupski proračun je isti, ali nam je ostalo nešto više novaca za momčad no što smo utrošili prošle sezone. A i taj proračun za momčad još uvijek je manji no što je Cedevita, dok je bila u Zagrebu, imala u svojim najboljim godinama. Tada smo imali preko dva milijuna eura, ove godine smo se približili toj svoti, no još uvijek smo ispod.

Užbinec je jedan od niza Hrvata koji (pred)vode ovaj slovenski klub, a direktorsku dužnost obnaša i tehnički direktor Krešimir Novosel, a riječ je o dvojici posljednjih direktora one zagrebačke Cedevite. Glavni trener je Zagrepčanin Jurica Golemac, kondicijski trener je Filip Ujaković, tim menadžer Matko Janković. Čvršću vezu sa zagrebačkom podružnicom od ostalih imaju koordinator mlađih uzrasta i skaut Marino Baždarić, glasnogovornik Igor Jagić a na "dvojnu licenciju" , na relaciji Zagreb - Ljubljana, angažiran je i nutricionist Nenad Bratković.

Za razliku od prve sezone - otkako je glavni sponzor Emil Tedeschi klub preselio u Ljubljanu - kada su u sastavu bila i dvojica hrvatskih igrača (Stipanović, Krušlin), u drugoj je to bio samo Roko Ukić a ove sezone u redovima zmajčeka nema niti jednog hrvatskog košarkaša. Doduše, Hrvat je mladi Matej Bošnjak koji je na posudbi u zagrebačkoj podružnici (Cedevita Junior) za koju, pod vodstvom trenera Damira Mulaomerovića, igra i Rok Radović, mladi slovenski reprezentativac.