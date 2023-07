ABA liga: Tri bogata jarca na brvnu i Zadar kao novi predsjedavajući klub

Ovog ponedjeljka će se održati nastavak Skupštine ABA lige, na istom mjestu (u zagrebačkom hotelu Zonar) i u isto vrijeme (11 sati) na kojem se održao prvi dio tog nedovršenog skupa.

A tada je sastanak započeo u 11 sati, jako dugo se usvajao dnevni red, a njegovi sudionici razišli su se u 17.30 bez glavnog učinka. A njega nije ni moglo biti jer nije bilo predstavnika Crvene zvezde (nisu se ni javljali na pozive) kojima se, očito, ne sviđa ideja da se u vlasništvo lige uvrsti podgorički Studentski centar Derby. Zvezdaši smatraju da je to druga momčad Budućnosti a zaboravljaju da su svojedobno u taj status ugurali svoju podružnicu beogradski FMP.

Ako je tako onda u Prvoj ABA ligi doista ne bi trebali igrati FMP i Studentski centar Derby kao podružnice pa i Mega kao menadžerski klub.

Ovog je časa ključno pitanje društvenog ugovora po kojem se neki klub u suvlasništvo lige ne može uvrstiti bez suglasnosti svih klubova. Tako je Zvezda, koja ovih dana po Europi kupuje igrače poput pijanog milijardera, dovela regionalnu ligu, kako bi rekli Srbi, u "ćorsokak", odnosno slijepu ulicu.

Ključan je problem što je sadašnje poduzeće koje upravlja ligom zapravo javno trgovačko društvo (sa sjedištem u Zagrebu) koje većina klubova želi transformirati u društvo s ograničenom odgovornošću u kojem bi se suvlasnici stavili u ulogu nadzornog odbora a liga ne bi ovisila o dobroj volji jednog kluba već bi ju vodio autonomni menadžment. A ta problematika bi se riješila s novim društvenim ugovorom.

Očito se nije pokazalo dobrim da klubovi budu suvlasnici lige jer se oni s protočnošću iz Druge ABA lige ionako mijenjaju a i ne bi bili u prilici da svako navlači na svoju stranu.

Premda u regiji ima i dosta protivnika ove lige ona ima svoju vrijednost (igrački razvojnu i izložbenu). Doduše, po Srbiji se priča da bi euroligaši Zvezda i Partizan, u slučaju da dobiju A euroligašku licenciju, iz te ABA lige izašli no to još uvijek nije slučaj. A možda ni neće ni biti kada se u Euroligu vrate bogati ruski klubovi za koje, nakon što završi ruska agresija na Ukrajinu, ni ne znamo koliko će više biti bogati i kakav ih put povratka uopće čeka.

A između ta dva, velika, srpska kluba izniman je rivalitet koji graniči s patološkom mržnjom. A taj njihov odnos lijepo je opisao jedan regionalni košarkaški dužnosnik kazavši da će se, oko nekih stvari, prije dogovoriti ortodoksni četnik i ustaša nego Zvezda i Partizan. A kada se u to na regionalnoj razini uključi i financijski vrlo potkovana podgorička Budućnost onda dobijete ne dva nego tri jarca na brvnu.

Inače, ako se Zvezda niti ovog ponedjeljka ne suglasi s uvrštenjem Derbyja među suvlasnike, saznajemo da bi se rješenje moglo potražiti u osnivanju novog poduzeća koje će voditi ligu. Dakako, to je postupak koji bi trajao mjesecima i za kojeg bi trebalo potražiti pravno rješenje i poslovno rješenje jer postoje obveze prema postojećim sponzorima i televizijskoj kući. Doduše, već se naveliko priča i da bi konkurentska televizijska kuća bila više nego zainteresirana za prijenose utakmica regionalne lige.

Na tu temu, postavljeno je i pitanje statusa Splita i Borca iz Čačka, koji također traže status suvlasnika no kako su oni ušli u Prvu ABA ligu kroz njeno proširenje, u vrijeme pandemije koronavirusa, tu se još lome koplja. Uostalom i to je tema, i to poslovne prirode, o kojoj opet svi klubovi trebaju biti suglasni jer bi se njihovim uvrštenjem smanjio udio ostalim klubovima.

Inače, po postojećem rotirajućem sustavu, od ovog ljeta ABA ligom bi trebao predsjedavati Košarkaški klub Zadar koji ima vršitelja dužnosti direktora u dugogodišnjoj tajnici Vani Dundov.

Nas dakako zanima hoće li, i sljedeće sezone, u toj ligi biti Košarkaškog kluba Cibone. Direktor kluba Tomislav Šerić uvjerava da će je biti no nakon toliko godina hodanja po rubu egzistencijalne provalije razumljivo je da je sve više onih koji misle da su ovogodišnje priče o inozemnim ulagačima svojevrsne financijske bajke.