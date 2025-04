Žuti tim pobijedio, a Anastasja poručuje: 'Neću izgubiti u eliminacijskoj igri'

U napetoj borbi za imunitet žuto pleme odnijelo je pobjedu, a presudan bod ponovno je donio Luciano. Na plemenskom vijeću, Ana je dobila najviše glasova za eliminaciju, dok je Milanka iskoristila moć ogrlice i nominirala Anastasju. Dodatnu dramu unijela je Sandra, spriječivši Miloša da glasa protiv nje svojom taktičkom prednošću. U neizvjesnoj igri na poligonu, žuto pleme osvojilo je pobjedu rezultatom 6:4. Posljednji bod koji je donio prevagu ponovno je osvojio Luciano, koji je nakon igre kratko poručio: „Lijep je osjećaj i uživam svake sekunde.“

Zeleno pleme, pogođeno porazom, suočilo se s plemenskim vijećem koje je donijelo velike preokrete. Najveći broj glasova – čak šest – dobila je Ana. „Apsolutno me nije iznenadilo. Sve je jasno. Očekivala sam to. Cijelom plemenu rekla sam da od svih žena imam najviše uspona i padova i da ne bi bilo fer prema drugima da ne budem nominirana“, komentirala je Ana. Milanka je s ogrlicom imuniteta imala dodatnu moć – osim što je bila zaštićena od glasanja, mogla je nominirati još jednog člana, a to je iskoristila da pošalje Anastasju u bitku za opstanak u Survivoru.

Anastasja je svjesna svoje ranjivosti u timu. „Meni rijetko tko prilazi da priča sa mnom nasamo“, rekla je iskreno te nakon nominacije jasno poručila: „Ja neću izgubiti u eliminacijskoj igri.“ Napetost je dodatno porasla kada je Sandra, tik prije glasanja, iskoristila svoju prednost koju je zaradila prije ulaska u zeleno pleme pomoću kojeg je mogla onemogućiti jednom članu glasanje. Stoga je odlučila Milošu onemogućiti da glasa za nju. „Bio je iskren i rekao direktno da će glasati za mene“, obrazložila je Sandra svoj odabir. Igra u zelenom timu postaje sve više strateška, a odnosi sve složeniji. Tko će još završiti u eliminacijskoj borbi, doznat ćemo u sljedećoj epizodi.