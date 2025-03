Zrinku Cvitešić pitali je li se tajno udala za Niku Kranjčara, evo kako je reagirala te što je rekla

Jednu od naših najistaknutijih i najtalentiranijih glumica, Zrinku Cvitešić, novinari In Magazina zatekli su na jednom javnom događaju, gdje su je ispitali o nekoliko zanimljivih tema koje se tiču njezinog privatnog i profesionalnog života. Poznato je da je, osim u Hrvatskoj, uspješno izgradila karijeru i na inozemnoj sceni, no unatoč tome što je uživala u popularnosti i slavnim trenucima, nikada nije dopustila da je uspjeh promijeni.

- Svaki posao je posao, ono drugo što je većina dana, mjeseci i godina je naš život i, ako ga živiš s ispravnim ljudima, onda nemaš potrebe za nekim komplikacijama u životu - izjavila je 45-godišnja glumica, koja je jasno naglasila koliko joj je važno održati ravnotežu između profesionalnog i privatnog života.

Za Zrinku, najveća podrška u svim izazovima i projektima dolazi od njezina emotivnog partnera, bivšeg nogometnog reprezentativca Nike Kranjčara. Iako je njezin radni angažman ponekad zahtjevan, te donosi intenzivnu posvećenost, Zrinka ističe kako Niko uvijek razumije kada mora biti prisutna na svom poslu. - Dok radim na projektu, onda je top 24/7 i vrlo često svi ljudi oko mene stavljeni su postrani. Hvala Bogu, razumiju - dodala je Cvitešić, pokazujući koliko im je važno međusobno razumijevanje i podrška.

Iako su se pojavile glasine da su Zrinka i Niko možda svoju vezu učvrstili brakom, ona nije željela otkriti detalje o tome. Na upit novinarke, Zrinka je odgovorila: - "To je tako nebitno, to je tako u životu nebitno", čime je jasno stavila do znanja da je njezin privatni život osobna stvar. Iako možda nije voljna javno dijeliti informacije o svom bračnom statusu, poznato je da par najviše uživa u svom masliniku na Braču, daleko od očiju medija i javnosti.

- Ja privatno živim dosta povučen život, tako da ljudi imaju predodžbu samo o tome što vide s nekih naslovnica, crvenih tepiha i tako dalje. Kad dođem s kapom, neoprana kosa, onda me ljudi ne prepoznaju - ispričala je Zrinka, dodajući da vrlo često bira izlaziti bez šminke, jer, kako je sama rekla, nije ljubiteljica. - Ja toliko nisam fan šminke privatno i to je baš onako rubno, rekla bi moja mama - objasnila je, naglašavajući koliko cijeni svoju privatnost i jednostavan pristup životu.

Zrinka Cvitešić, unatoč velikim uspjesima, nije previše orijentirana na nagrade i priznanja. Nedavno je doživjela neobičan susret s jednim čovjekom, koji je donio Zlatnu arenu koju je osvojila još 2010. godine, a koja je godinama stajala kod njega. - Dolazi gospodin i kaže: 'Ja se ispričavam, ali imam vašu arenu'. Ja kažem: 'Kakvu arenu?' 'Pa vašu zlatnu arenu, je l' vam to mogu donijeti, to stoji kod mene od 2010. godine - ispričala je simpatično, pokazujući da su joj takve stvari sekundarne u odnosu na osobnu sreću i ispunjenje.

Podsjetimo, Zrinka Cvitešić i bivši nogometaš Niko Kranjčar u ljubavnoj su vezi od 2014. godine, a unatoč velikoj medijskoj pažnji, detalje svog privatnog života čuvaju daleko od očiju javnosti. Par već godinama dijeli svoje vrijeme između tri lokacije – Zagreba, Brača i Londona, gdje Zrinka uspješno gradi svoju inozemnu karijeru. Prije nego je započela vezu s Nikom, Zrinka je bila u dugogodišnjoj vezi s glazbenikom Hrvojem Rupčićem, koja je završila nakon šest godina. S druge strane, Niko iz svog prvog braka sa Simonom Fistrić ima kćer Loru, s kojom rado provodi vrijeme.

