Zrinka Cvitešić pohvalila se novim velikim uspjehom u poslu koji nema veze s glumom

Naša glumica Zrinka Cvitešić (42) trenutačno je u Zagrebu gdje radi na predstavi "Povijest pčela", a ovih je dana zabilježila novi uspjeh, ali ne na glumačkom planu, nego u svom hobiju - maslinarstvu.

- Eto prije nekoliko dana sam i ove godine dobila zlatnu medalju za svoje ulje od oblice. Ovog puta na Zagreb Maslina Festivalu. Imam dva maslinika. Jedan sa starim stablima oblice, njih oko 170 i jedan mladi maslinik s maslinama posađenim tek prošle godine, sve strane sorte, njih 300. U planu je barem još jedan hrvatskim sortama - ispričala je Zrinka za green.hr i dodala da je velika zaljubljenica u ekologiju.

- Maslinici su moj zen, moj reset, moje punjenje baterija i pražnjenje stresa. Moj mir i kad je sezona branja, mjesto gdje se okupljaju moji prijatelji i moja obitelj. Onda je to mjesto puno puno smijeha, dobrih priča, pjesme i domaće hrane. Zato sam svoj OPG i nazvala Familia - otkrila je glumica koja je za svoje ulje dobila nekoliko nagrada.

Glumica je nedavno sa svojim dečkom Nikom Kranjčarom (38) pozirala na jednom eventu u Zagrebu. Niko je nije ispuptao iz zagrljaja, te je tako još jednom pokazao koliko mu znači.

Podsjetimo, Niko i Zrinka zaljubili su se u Londonu nedugo nakon što je ona prekinula vezu s glazbenikom Hrvojem Rupčićem. On je tada igrao za londonski klub Queens Park Rangers, a talentirana Karlovčanka ostvarivala je svoj san na West Endu u mjuziklu “Once”. Njihova romansa razotkrivena je na dodjeli najprestižnije britanske kazališne nagrade “Laurence Olivier Award” kada je Zrinka trijumfirala u kategoriji najbolje glumice u mjuziklu. Glumica je uspjeh proslavila je u Londonu s obitelji, a iako je Niko izbjegavao crveni tepih, te večeri zaljubljeni par, prepuštajući se zagrljajima i poljupcima u hodniku, bio je uvjeren kako ih nitko ne vidi, no prevarili su se i tada su prvi put snimljeni zajedno. Iako su u vezi bili samo nekoliko mjeseci, već tada živjeli su zajedno, a njihovim prijateljima to je bio najbolji znak da su oboje ludo zaljubljeni i stvoreni jedno za drugo.

Zato Niko nije dugo čekao i ubrzo je upoznao svoje roditelje Elviru i Zlatka sa svojom novom odabranicom koja ih je već na prvu oduševila, a roditelji Kranjčar bili su presretni što je njihov sin nakon razvoda od Simone Fistrić opet sretan i zaljubljen.

