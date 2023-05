Zrinka Cvitešić doživjela je transformaciju zbog uloge Tatiane i pokazala je to ovom fotografijom

U seriji "The Power" koja se temelji na nagrađivanom romanu britanske autorice Naomi Alderman naša glumica Zrinka Cvitešić (43) tumači lik Tatiane Moskalev, bivše prve dame Moldavije, a seriju se može pratiti na Amazon Primeu. Na Instagram profilu Zrinka dijeli neke od fotografija nastalih tijekom snimanja serije, pa je tako sada podijelila fotografiju na kojoj je u vamp izdanju.

- Prava svrha svake nove uloge koju preuzmem je napraviti još jedan mali korak dalje u svoj unutarnji skriveni svijet, skriven čak i od mene same. I pokušati otkriti novi sloj. S Tatjanom sam snimila mnoge. Jedna od njih je snimanje selfija, nešto što mi se ne sviđa i ne osjećam se ugodno. Zbog Tatjanine savršenosti u svakom pogledu, svakom koraku i svakoj situaciji, dopustila sam joj da napravi selfie prije svake scene. Ova je bila prije "scene seksa" - napisala na je naša glumica. Seriju je nedavno promovirala s ostatkom glumačke postave u Londonu i New Yorku.

- Bilo je jako lijepo, ali jako naporno. Bilo je preko 20 intervjua, ali smo svi bili jako ponosni jer se već 4 godine radi na ovom projektu, ja osobno tri. Korona nas je dosta zezala u svemu tome i baš smo se naradili krvavo, ali sudeći prema prvoj publici u Londonu i New Yorku, prema pressu i reakcijama, izgleda da smo napravili jako dobar posao - rekla je tada Zrinka, a komentari publike i reakcije na seriju potvrđuju kako su napravili dobar posao.

O ulozi Tatiane Moskalev je govorila i u jednom intervju nedavno i istaknula što je bilo najljepše i najizazovnije kod ove uloge.

- Ono što je bilo najljepše je to što nikad nisam igrala ulogu koja je toliko daleko od mene, tako da sam baš kopala i trebala sam pronaći nekako tu cestu koja će me dovesti do te uloge i bilo mi je baš jako lijepo na tom putu. - rekla je. Zrinka je ostvarila i odličan uspjeh na londonskoj kazališnoj sceni i West Endu te je i ranije glumila s poznatim svjetskim zvijezdama poput Woodyja Harrelsona, ali uvijek je ostala prizemljena i slava joj nije udarila u glavu.

