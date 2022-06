Zoran Šprajc zbog važne životne proslave skoknuo do rodnog grada

Jedan od najpopularnijih televizijskih voditelja osim što gledatelje zabavlja u novoj emisiji 'Stanje nacije', to čini i različitim crticama iz svog života na društvenim mrežama. Ovoga puta s pratiteljima je podijelio gdje se nalazi. Naime, Šprajc je otkrio da je protekli vikend skoknuo do svog rodnog grada, Slavonskog Broda, a za to je imao poseban razlog. Radi se o proslavi godišnjice mature.

- Maturalna večer, 35 godina kasnije. Gimnazija Zlatko Šnajder – napisao je pored selfija, gdje se u pozadini vidi atmosfera na proslavi.

Foto: Instagram screenshot Inače, voditelj i urednik nikada nije previše pričao o svom privatnom životu, kao ni o odrastanju i roditeljima. No, tu i tamo na društvenim mrežama pokaže koji detalj iz prošlosti. Svojedobno je tako otkrio da je zadnje tri godine osnovne škole pohađao u Rijeci u školi Rudolf Tomšić, sada Škurinje.

- Taj dio života proveden u Rijeci bio je možda i najveća životna škola ikada. Bar za klinca koji se nakon skromnog i čestitog provincijskog predgrađa suoči s porocima i razvratom velegrada, ali brzo sam se uklopio. Da prebrodim taj kulturni šok, silno mi je pomogla lokalna škurinjska ekipa, neki od njih zabilježeni su fotoaparatom školske foto i fun sekcije - napisao je tada uz fotografiju na kojoj je pozirao s prijateljima.

U komentarima su mu se javili mnogi Riječani te se našalili. "Zato si ti tako duhovit i za*eban… Sad neka svi znaju zašto“, šalili su se te poslali pozdrave iz Rijeke.

