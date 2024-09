Znate li što su članovi žirija 'MasterChefa' jeli u djetinjstvu? Otkrili namirnice za novi kulinarski izazov

Kandidate MasterChefa večeras će u kuhinji dočekati fotografije njihovih mentora iz djetinjstva. „Prošli put upoznali smo vas kroz recepte iz vašeg djetinjstva, a ovoga puta vi ćete upoznati nas putem namirnica koje su nama bile najdraže u djetinjstvu“, poručit će im chef Goran koji će prvi otkriti svoju namirnicu, a to je čokoladni namaz. Objasnit će da je za vrijeme djetinjstva zarađivao tako da je išao u berbu voća, kako bi si mogao kupiti veliku teglu čokoladnog namaza. No to ipak neće biti glavna namirnica na tanjuru, ali morat će biti dio jela članova njegovog tima. „Od vas tražim kreativnost. Zaboravite palačinke. Čokolada ide i s nekom vrstom povrća i s mesom...“, poručit će im Goran.

Chef Stjepan će svom timu predstaviti palentu, što će veoma obradovati Sanju Cukon koja će ispričati: „Ja sam odrasla na palenti. Moja baka i danas jede palentu za doručak.“ Chef Mario će svom timu otkriti da će raditi sa zelenim mahunama. „Ja sam zagrebačko dijete i tijekom ljetnih praznika sam išao u Slavoniju. Baka je imala veliki vrt koji se trebao obrađivati. Nas djecu nije mogla ostaviti u kući same, pa nas je vodila u vrt. Tamo smo s njom brali mahune, rajčicu i drugo povrće, a poslije smo to kuhali. Doma nisam htio jesti mahune, ali bakine su bile slađe“, otkrit će im Mario.

Irma Handžić Veledar će pokušati napraviti kompleksnije jelo, no uzet će juneću koljenicu kao i Ante Vukadin u prethodnom izazovu, pa će joj žiri skrenuti pažnju na to da bi joj zadanih 60 minuta moglo biti premalo da se ona termički obradi. Zara Bajlo će se uhvatiti u koštac sa slatkim jelom, a Marija Benjak će izraziti želju da radi holandez. Kako će natjecateljima izrada jela koje su zamislili ići od ruke, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa.

