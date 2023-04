Zbog Paradžiković djelatnica aviokompanije pozvala osiguranje: 'Bili smo umorni i nervozni'

Nakon što je uvjetno osuđena novinarka i urednica Ivana Paradžiković (42) otišla je u Ameriku. Kako putuje po Americi, tako i objavljuje fotografije s raznih lokacija koje posjećuje. Na Instagramu se pratiteljima sada javila s novim fotografijama i ponovno, šokantnim opisom.

- Priroda je lijepa,al’ zaj*** društvo.nemojte me krivo shvatiti, svako generaliziranje je glupo i opasno. Ovo su samo dojmovi putujući većinom New Mexicom, šestom najsiromašnijom američkom državom. Svi su toliko pristojni. Isprogramirano pristojni. Ispričavaju se u trgovini ako ti na sekundu zaklone pogled na policu, ako ti dijete na blagajni stoji preblizu…milijardu puta sam čula: i’m sorry. Ali, ako zatrebaš pomoć, ako želiš prijeći tu granicu jezive fejk pristojnosti, onda vidiš koliko su otuđeni. Poželjeli smo prespavati na privatnom imanju, ne traživši ništa, lik nam je mrtvo hladno, uz pratnju 6 rotvajlera, dao do znanja da nismo dobrodošli - započela je objavu Ivana i nastavila objasnivši kako je upala u situaciju sa zaposlenicom aerodroma koja je na kraju zbog nje pozvala zaštitara.

- Zaposlenica na aerodromu, nakon što smo se iznervirali na konstataciju kako nam Delta neće platiti hotel i taxi zbog kašnjenja leta, na dan kad je uragan sravnio Misisipi sa zemljom, uz tvrdnju kako Delta ne kontrolira vrijeme već Bog…tu nasu nervozu i umor, protumačila je kao rasizam. Da joj se tako obraćamo jer je ona crna, a mi bijeli! Zvala je osiguranje. Tamnoputog muškarca od 195 cm i 150 kg, da nam on pojasni! Ona je ispoštovala proceduru, napravila po propisima da zaštiti sebe. Sve izvan toga sto podrazumijeva empatiju i ljudskost, nema šanse. Borba je to za život i svatko misli samo na vlastito preživljavanje.

Prije nekoliko dana objavila je status u kojem je pokušala dočarati prizore kojima je svjedočila.

- Što smo učinili?! Nije pitanje, vise zgrožena konstatacija, koja mi se vrtjela glavom. Vidjela sam najgore od svijeta danas. Ogromne količine smeća, beskućnika, meth ovisnika, pasa lutalica, lešina uz cestu. Džinovske porcije hrane, sve super size. Ljudi, ne pretili već gojazni, jer zdravu hranu si rijetko tko može priuštiti - započela je Paradžiković i nastavila:

- Sve je abnormalno skupo. Tucet jaja 12$. Sirni namaz 7$. Normalni ljudi, obični, rade dva posla da prežive. Žive da bi radili. Poput hrčaka vrte kotac, jer ako stanu, game over, ostaju bez svega. Sustav je nemilosrdan. Raj za bogataše koji odsjedaju u Hiltonu, ljetuju na Havajima i idu na skijanje u Aspen. Amerika nije samo shopping u New Yorku. I ovo je Amerika. Doduše, njezin najsiromašniji dio - ispričala je.

A na svom putovanju kroz Ameriku srela je i takve primjere o kojima priča.

- Sreli smo čovjeka koji je imao servis za čišćenje hotela. U koroni, ostao je bez svega. Sada živi u kombiju sa ženom, psom i mačkom. Nuždu vrše u mačkin pijesak. Upoznali smo i lika koji je odgulio 5 godina zatvora zbog droge. Na dan kada je izašao, sve što je posjedovao su hlače i majica. I sad uz cestu u New Mexicu prodaje marihuanu. Ona je legalna. Ima 12 komada oružja! Na pitanje što će mu toliko, odgovara: zaštita ako mi netko pokuša silovati ženu. Pitam znatiželjno: a imaš ženu? - Nemam, kaže: Rasna netrpeljivost osjeti se u zraku. Tenzije. - ispričala je pratiteljima.

